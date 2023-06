José María Llanos, número dos de Vox en la Comunidad Valenciana, que fue portavoz adjunto del grupo parlamentario en las Corts esta legislatura y expresidente provincial ha negado este viernes, en declaraciones en las Corts Valencianes a la televisión española (TVE) la existencia de la violencia de género. "La violencia de género no existe, la violencia machista no existe y vamos a acabar con las pruebas de género que están obligando a hacer a funcionarios y empresas". Contundente y claro, Llanos, que suena como uno de los candidatos para ocupar la cartera de Justicia e Interior que se quedará Vox dentro de un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana con el Partido Popular con Carlos Mazón a la cabeza, ha dicho que en Vox "no creemos que las personas tengan género. Las personas tenemos sexo".

Llanos ha continuado haciendo afirmaciones sobre esta materia y negando la violencia estructural contra las mujeres y ha llegado a decir que "las víctimas son víctimas y los delincuentes, delincuentes sean hombres o mujeres o dependientes o ancianos o niños". Preguntado sobre qué entienden por "violencia intrafamiliar", el término que seha reflejado en el programa de gobierno presentado por el Partido Popular y Vox de forma conjunta para el nuevo ejecutivo valenciano, ha señalado que "la violencia intrafamiliar supone que en las relaciones afectivas se puede generar violencia y si la víctima muchas mas veces, como es cierto, es una mujer, estará mas protegida por penas más duras por parte de los gobiernos donde Vox esté", ha dicho. Con todo, ha matizado, que a su parecer "la violencia de genero no existe". Vox copa las concejalías de Cultura, Desarrollo Rural y Seguridad en sus pactos con el PP Estas declaraciones contrastan de forma clara con las hechas esta mañana con las que ha hecho Borja Sémper, portavoz nacional del PP. Sémper ha matizado, tras hacerse público el programa de gobierno valenciano en el que se obvia el término violencia de género y se sustituye por el término "violencia intrafamiliar", que el PP tiene un "compromiso firme" y que no dará "un paso atrás" en lo que respecta a la violencia contra las mujeres. Por su parte, el PP valenciano guarda silencio tras acordar un documento de hoja de ruta de proyecto en el que no se desarrolla ni una medida en Igualdad como tampoco se aborda las políticas a llevar a cabo sobre emergencia climática. El Consell saliente, en el pleno celebrado esta mañana, ha aprobado una declaración institucional contra la violencia machista en respuesta a los posicionamientos de la derecha.