A pesar de acariciar la mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales, Lorena Orduna Pons, oscense de 46 años, casada, con dos hijos, con pasado político en Ciudadanos, aunque sin ocupar ningún cargo, sigue siendo la gran desconocida para la mayoría de los ciudadanos oscenses.

La ola conservadora que arrasa el país, el desgaste del socialista Luis Felipe acentuado en el último tramo de la legislatura y la falta de unidad de las fuerzas de izquierda --un hecho que ha saltado a los medios nacionales para reivindicar el nacimiento del proyecto Sumar de Yolanda Díaz--, han encumbrado a la alcaldía a esta gran apuesta de Jorge Azcón, novata en política y vinculada a la empresa privada.

Orduna ha logrado mejorar en dos escaños los resultados de 2019 para sacar 12, a uno solo de la mayoría absoluta. Se da la paradoja que no pudo votarse a sí misma porque vive en el municipio vecino de Tierz. Su triunfo ha sido una auténtica sorpresa en una ciudad acostumbrada a gobiernos socialistas. En esta recién iniciada legislatura, la nueva corporación se ha derechizado, ha pasado de cinco a tres grupos municipales (PP, VOX y PSOE) y por primera vez desde 1987, no hay ningún partido a la izquierda del PSOE.

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y con Máster en Especialización de Unión Europea, Orduna asegura que su salto a la política es consecuencia de una decisión personal que está justificada en su preocupación por el estado de la ciudad. Está convencida de que su conocimiento en la gestión de la empresa privada puede ser trasladado al ámbito del Ayuntamiento de Huesca. Se le nota que procede del mundo de la empresa. Su primera acción como alcaldesa será «resolver» el conflicto con los funcionarios municipales del anterior equipo del socialista Luis Felipe. Pero no es la única tarea que se ha marcado nada más asumir el cargo, pues no puede evitar mirar hacia las fiestas de San Lorenzo por la «inmediatez» de las fechas. «Revisaré todo lo que está programado y sí tengo claro que quiero darles un punch para que sean las mejores fiestas», destaca, mientras enumera otro de sus objetivos que son la «mejora» de la movilidad y «hacer una limpieza integral de la ciudad». «Son reclamaciones que tomé nota cuando me presenté a ser la alcaldesa de todos los oscenses

A lo largo de la pasada campaña electoral, aseguró que tiene un plan para cambiar Huesca, que consistía en transformar Huesca en una ciudad de éxito que atraiga población y vivir en un entorno sostenible y atractivo. Pues a partir de hoy va a tener que poner en marcha ese plan. Ha empezado ya la cuenta atrás.