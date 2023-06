El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado en una entrevista en la cadena SER que “el populismo del independentismo, de Podemos o de Sumar es claro y contundente, de Vox todavía no lo sabemos”. “Deje usted que la gente valore si le gusta o no le gusta los acuerdos de investidura con Vox”, respondía al ser preguntado sobre la posibilidad de que tras las elecciones generales forme gobierno con los de Abascal. Feijóo ha insistido en que “mi proyecto político es una mayoría suficiente para gobernar en solitario”. El líder popular ha pedido que “no seamos ingenuos” porque, según él, “el PSOE no tiene ningún problema con que gobierne Vox, lo que pretende es que no gobierne el PP”. Feijóo cree que si los socialistas no quisieran a Vox, en caso de que él ganase las elecciones, solo tendrán que abstenerse en la sesión de investidura.