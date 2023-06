Y ocurrió. El PSOE se quedará con la presidencia de la Asamblea de Extremadura tras no haber acuerdo entre PP y Vox. La candidata socialista, Blanca Martín, logró 32 apoyos (los 28 de su partido más los cuatro de Unidas). PP y Vox se votaron a sí mismos, obteniendo 28 y 5 votos, respectivamente. Las cuentas están claras.

En los escaños había papeletas y sobres para que los diputados escribieran el nombre del candidato al que apoyaban. El PSOE presentó a Blanca Martín, el PP a Abel Bautista, Vox a Ángel Pelayo Gordillo y Unidas por Extremadura a nadie; sus votos fueron a la propuesta del PSOE.

Previamente, minutos antes de que arrancara, a las 10.00 horas, el pleno de constitución de la Asamblea regional, el número 2 del partido de Abascal, Jorge Buxadé, había convocado a las 9.50 horas una rueda de prensa justo en la puerta de la Cámara legislativa, pero sus manifestaciones no desvelaron nada nuevo.Que no había acuerdo, que ellos quieren entrar en el gobierno de Extremadura, que quieren consejerías, que es lo que merecen los 50.000 votantes del partido y de esa postura no los iban a mover. Y que el PP lo debía entender. Así de claro lo tenían en Vox. Al menos es lo que seguían manteniendo

La formación de ultraderecha tenía sus exigencias, el PP no las había aceptado y ambas formaciones llegaron a la votación del presidente de la Asamblea sin acuerdo. Vox presentó a su candidato, Ángel Pelayo Gordillo; y el PP al suyo, Abel Bautista. La previsión era que cada cual se votara a sí mismo; por ello la ultraderecha instaba a los populares a que apostaran por su candidato.

Si eso no ocurría, la presidencia de la Asamblea iba a caeren manos del PSOE. "El PP lo tiene en sus manos", decía Buxadé. "Esperamos que el PP tenga un momento de iluminación", apuntaba. No fue así.