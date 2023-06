La investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern balear no tendrá lugar el próximo martes día 27, como se había apuntado. Tanto desde el Parlament como desde el PP y Vox creen que lo mejor es aplazarlo para el día 3 o 4 julio. Argumentan que falta tiempo para iniciar todo el proceso, pero también quieren tener atado y bien atado un acuerdo entre ambos partidos y en estos momentos las negociaciones están en punto muerto, pese a que tras la cesión de la presidencia del Parlament a la formación ultra se han acercado las posturas de forma importante.

De esta forma, convocando el pleno entre el 3 y 4 de julio se agotará el plazo máximo para convocar la sesión que elija a la presidenta del Govern. Hay que recordar que tras la constitución del Parlament hay un periodo máximo de quince días para convocar la sesión de investidura. El Parlament fue constituido ayer y, por consiguiente, el día 4 de julio es la fecha tope. A partir de la invetidura se abre un periodo de 60 para tener presidenta del Govern y en el caso de no conseguirse se disuelve el Parlament y automáticamente se convocan elecciones. Es lo que está ocurriendo en Extremadura.

Fuentes del Parlament y de ambos partidos han argumentado que el nuevo presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox) tiene que convocar a todos los grupos políticos a consultas y luego proponer la candidata o candidato que cuente con más apoyos. Acto seguido se deberá convocar la mesa del Parlament que fije el orden del día. Todo este proceso, en plenas fiestas de Sant Joan de Ciutadella (Menorca) donde muchos diputados quieren asistir provoca que se tenga tiempo suficiente para convocar la sesión de investidura la próxima semana como se había apuntado.

El efecto Extremadura

Por otra parte, las posturas para alcanzar un acuerdo entre el PP y Vox se han acercado bastante desde la marcha de Jorge Campos como candidato a las elecciones generales y la cesión de la presidencia del Parlament a la formación ultra. No obstante, el anuncio ayer de la candidata popular de Extremadura, María Guardiola, de que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Vox decidía acudir a nuevas elecciones está teniendo consecuencias en la negociación en Baleares. Entre otras cosas ambos partidos, a raíz de lo ocurrido en Extremadura, están reconduciendo sus estrategias. El PP no piensa ceder en su idea de formar un Govern en solitario y Vox reitera que quiere entrar con áreas de gestión a cambio de su abstención en segunda votación o el voto favorable a Prohens en la primera. Fuentes cercanas a la negociación del PP apuntan que en estos momentos Vox no puede escenificar una fleixibilización de su postura tan rápido y por ello se dejarán pasar los días y ver hasta que punto están dispuestos a ceder cada uno de los dos partidos.