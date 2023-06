Con los partidos sumidos ya de lleno en la carrera de las elecciones del 23-J, las negociaciones para formar gobierno en muchas comunidades tras los comicios del 28 de mayo prosiguen, con algunas certezas, pero también con muchas dudas.

Sólo las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja, donde las elecciones se decidieron por mayoría absoluta -para el PSOE en el primer caso y para el PP en los otros dos-, podrán iniciar la legislatura esquivando los pactos. Pero éstos sí serán necesarios en el resto de las regiones que acudieron a las urnas el 28-M.

En algunas de ellas ya se han perfilado acuerdos, a falta de conocer el alcance real de los mismos con las investiduras y la composición de gobiernos. Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana se han adelantado a las demás y han despejado el camino de la gobernabilidad.

Canarias

En el Canarias, Coalición Canaria ha cerrado un pacto con el PP, la Agrupación Socialista Gomera y la Agrupación Herreña Independiente para conformar el nuevo Gobierno autonómico con el nacionalista Fernando Clavijo como presidente y el popular Manuel Domínguez como vicepresidente. A fata de conocer el reparto de consejerías, el acuerdo dejará sin influencia a los cuatro diputados de Vox. Este miércoles se ha confirmado que el PP propondrá a su secretaria autonómica, María José González Revuelta, como próxima presidenta del Parlamento de Cantabria, una opción que la mayoría de los grupos parlamentarios prevén avalar, según fuentes del partido.

Cantabria

Lo mismo ocurrirá en Cantabria, donde la candidata popular, María José Sáenz de Buruaga, será la primera presidenta tras firmar un acuerdo para su investidura con el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, por el que el PP gobernará en solitario la región.

Paralelamente, el PP ha pedido a Vox que facilite la investidura de Sáenz de Buruaga a cambio de un acuerdo con como el que han firmado con el PRC, pero Vox ha insistido en que solo aceptaría gobernar en coalición.

Comunidad Valenciana

El PP y Vox han alcanzado un acuerdo para configurar un Gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana presidido por el popular Carlos Mazón. Vox asumirá la consejería de Agricultura, la de Justicia, Interior y Gobernación y la de Cultura, que dirigirá el torero Vicente Barrera, quien también será vicepresidente primero. El pacto rubricado por ambos partidos cuenta con 50 puntos, entre los que destaca una referencia a la lucha contra la "violencia intrafamiliar" que esquiva el concepto de "violencia de género", lo que ha originado un amplia controversia. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha visto obligado a ratificar el compromiso del PP en este ámbito, aunque el texto firmado no se ha modificado.

Aragón

En Aragón, el popular Jorge Azcón se mueve entre la posibilidad de un Ejecutivo con Vox o la de un Gobierno en solitario con un solo voto favorable en una segunda votación -una posibilidad que exigiría también la abstención de Vox-. El partido de Abascal, eso sí, insiste en hacer valer sus votos y entrar en el Gobierno autonómico.

Mientras se resuelven las incógnitas, Azcón se ha mostrado convencido de llegar a un acuerdo programático con el PAR para que apoye su investidura, al no haber ni un solo punto insalvable, según ha asegurado, de los planteados por los aragonesistas. Teruel Existe tampoco ha cerrado la puerta a facilitar la investidura de el candidato del PP, y su líder, Tomás Guitarte, ha afirmado que su partido se abstendría para lograr que Vox no entrara en el Gobierno.

Asturias

En Asturias, el socialista Adrián Barbón tiene prácticamente garantizada su reelección después de que IU y Podemos hayan adelantado que impedirán un hipotético acuerdo PP-Vox-Foro para investir al popular Diego Canga, que ha anunciado que optará a la Presidencia. Barbón tendrá tiempo hasta finales de agosto para negociar con una Izquierda Unida que quiere hacer valer sus tres diputados para entrar en el Gobierno, "pero no de oyente".

La candidata electa de Podemos Asturies, Covadonga Tomé, ha pedido al presidente del Principado que evite apoyarse en Foro la próxima legislatura y que conforme un gobierno de coalición con IU y la formación morada. Además, Foro no contempla apoyar la investidura de Canga y ve como opción más probable su abstención ante la candidatura de Barbón, al que el único diputado de esa formación ha tendido la mano para alcanzar acuerdos.

Baleares

El Partido Popular y Vox han encarrilado las negociaciones para alcanzar un acuerdo en Baleares tras pactar la composición de la Mesa del Parlament, aunque aún o se ha despejado la incógnita sobre un posible pacto para gobernar las islas. Este martes, el diputado de Vox Gabriel Le Senne ha sido elegido presidente del la cámara regional, con los 34 votos a favor de PP, Vox y s'Unió, por mayoría absoluta en la primera votación. Mauricio Rovira (PP) y Mercedes Garrido (PSIB) serán las vicepresidentas primera y segunda.

Ahora, el PP pretende que Vox se abstenga para que en segunda votación Marga Prohens sea elegida presidenta del Govern en minoría. El preacuerdo firmado entre el Partido Popular y Vox deja una serie de claves estratégicas en los que destacan la libre elección de la lengua en Educación, la exigencia de derogación de la ley del 'sólo sí es sí' y la lucha contra la inmigración ilegal. Sin embargo, la formación de ultraderecha ha insistido en que el preacuerdo alcanzado no es ni programático "ni mucho menos" de legislatura.

Extremadura

En Extremadura, los puentes entre PP y Vox han quedado rotos este martes, lo que podría abocar a la región a unas nuevas elecciones. La falta de acuerdo entre ambos partidos ha provocado que el PSOE mantenga la Presidencia de la Asamblea de Extremadura y Vox se quede fuera de la Mesa de la cámara. Tras la constitución de la cámara, la líder regional del PP y candidata a la presidencia del Gobierno autonómico, María Guardiola, ha criticado "la soberbia y el ansia de poder" de Vox que, a su juicio, puede conducir a una nueva convocatoria electoral en Extremadura, y ha asegurado que no dejará entra en el Gobierno a quienes" niegan la violencia machista". Por su parte, Vox se mantiene abierto a la negociación, pues considera que aún hay tiempo para construir una alternativa política en la comunidad así como un Gobierno capaz de ejecutarla.

Murcia

En Murcia, el presidente en funciones de la Región, Fernando López Miras, ha pedido este lunes a Vox que "respete" el resultado de las urnas, que situaron a los populares a dos diputados de la mayoría absoluta, y que llegue a acuerdos para permitir su investidura sin entrar en el Ejecutivo autonómico. "En la región de Murcia no hay un gobierno alternativo al del PP. La alternativa al gobierno del PP es ese bloqueo o esa repetición electoral que creo que no es buena, creo que los ciudadanos no quieren tres elecciones en apenas seis meses y que la región esté bloqueada", ha defendido.

Navarra

Por último, en Navarra, tras constituirse el pasado viernes el Parlamento con un acuerdo para la Mesa que puede anticipar el que dará lugar al ejecutivo foral, la candidata socialista, María Chivite, ha dado los primeros pasos para tratar de reeditar la fórmula de 2019 junto a Geroa Bai y Contigo Navarra (que incluye a Podemos e I-E), sin negociar la abstención de EH Bildu. Sin embargo, este lunes Chivite ha afirmado que ve "complicado" que se pueda formar Gobierno antes del 23 de julio, fecha de las elecciones generales, pero ha resaltado que "lo importante" es avanzar en las negociaciones. Geroa Bai, sin embargo, ha anunciado que, al igual que sucedió el 14 de junio, no acudirá a la reunión a tres (con PSN y Contigo Navarra) convocada para este miércoles en el Parlamento de Navarra para avanzar en las negociaciones. La formación nacionalista quiere que antes se aclare el "papel institucional de cada uno" en el nuevo Gobierno.