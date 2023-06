Diputados que dejan el hemiciclo: estas son las grandes ausencias en el Congreso tras el 23-J

El Congreso de los Diputados es un ecosistema con una flora y fauna cambiante. Cada cuatro años -al menos hasta convertirse en costumbre las repeticiones y adelantos electorales- se renueva su paisanaje. Candidatos a ser las nuevas estrellas de la Cámara baja se agolpan en las listas electorales a la espera de que las urnas den su veredicto. Esa es la cara de la moneda, la cruz son aquellos que hicieron suya la tribuna de oradores y que ahora, por decisión propia o de terceros, no pisarán el hemiclo la próxima legislatura.

Irene Montero y Alberto Garzón

Una de las ausencias más notables será la de la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que Yolanda Díaz la vetara de las listas de Sumar. La 'número dos' de Podemos, que abanderó una moción de censura contra Mariano Rajoy en 2017 y ha sufrido los ataques más furibundos de la derecha, dejará de ser diputada tras casi ocho años. Lo mismo ocurrirá con el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, que tras conocerse el adelanto electoral anunció su renuncia a presentarse.

Además, el proyecto que lidera la vicepresidenta segunda es el que más cambios de protagonistas tendrá. Tras el 23-J no volveremos a ver ni al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ni al presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ni al dirigente morado Rafael Mayoral o al líder de Alianza Verde, Juantxo López Uralde.

Inés Arrimadas y Ciudadanos

Otra mujer de calado que no ocupará ningún sillón en el Congreso es Inés Arrimadas. Ni ella ni ninguno de los 10 diputados con los que Ciudadanos arrancó esta legislatura. La formación naranja decidió hace dos semanas no presentarse a las elecciones del próximo 23-J después de que la propia Arrimadas aconsejara no dar esta batalla. De esta forma, Cs dejará de tener representación en la Cámara baja desde que Albert Rivera logró 40 escaños en las elecciones generales de 2015.

Entre las pérdidas más significativas en la dinámica parlamentaria será la del portavoz naranja, Edmundo Bal, contrario a la decisión de no concurrir a los comicios. El dirigente de Cs fue premiado el año pasado por los periodistas políticos como el parlamentario más activo por su frenético ritmoal dar ruedas de prensa.

Ferran Bel y Carolina Telechea

Tras cuatro años como senador y los últimos ocho como diputado, Ferran Bel no se volverá a presentar a las elecciones generales. El que ha sido el portavoz del PDECat desde que se separaran de Junts en 2021, no irá en las listas de Espai Ciu, la marca con la que concurrirán a estos comicios, y se retitará de la política activa.

No será el único cambio de importancia en las listas del independentismo catalán. La coportavoz de ERC en el Congreso, Carolina Telechea, no repetirá como candidata y tampoco lo hará la republicana catalana Marta Rosique, la diputada más joven de esta legislatura y que abanderó iniciativas tales como la rebaja de la edad para votar a los 16 años.

Segundos espadas de PP y PSOE

El PP y el PSOE son dos de los partidos que más cambios incluyen. Los socialistas, por ejemplo, renuevan casi prácticamente el 40% de sus listas. Sin embargo, ambas formaciones mantienen a los perfiles claves y ponen el foco en renovar los segundos espadas.

En las listas del PSOE no estará Felipe Sicilia, quien fue portavoz de la ejecutiva federal del partido durante unos meses y protagonizó una de las imágenes de la legislatura luciendo una camiseta con el fantasma gay de Vox ante Santiago Abascal. Tampoco se presentarán Laura Berja, figura clave en materia de feminismo en los últimos años.

Por su parte, el PP prescindirá de diputados que en su momento fueron muy cercanos a Pablo Casado, entre ellos Mario Garcés, actual secretario de financiación autonómica y local del partido. También se quedan fuera varios de los que en 2019 encabezaron las listas de la formación conservadora: Paloma Gázquez, Diego Gago o Diego Movellán. Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para incluir a su núcleo más cercano.

Baldoví y los partidos regionalistas

Algunos de los portavoces de partidos regioanlistas más icónicos de esta legislatura tampoco estarán en el Congreso tras el 23-J. El que ha sido portavoz de Compromís, Joan Baldoví, seguirá en las Cortes Valencianas y lo mismo hará su homóloga en Coalición Canaria, Ana Oramas, en el Parlamento de Canarias. Además, hay partidos como el PRC o Foro Asturias que directamente no se presentarán a las elecciones.