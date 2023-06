Mientras en el PP se muestran "muy optimistas" a que llegue el acuerdo inmienente para formar Gobierno en Baleares, en Vox escenifican una posición más dura. La diputada y portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha afirmado que "a día de hoy" no puede prometer apoyar a Marga Prohens como presidenta de Baleares y por este motivo no ha propuesto ningún candidato, ya que necesita seguir negociando. Ribas ha indicado también que quieren que este acuerdo "llegue cuanto antes". Vox no propone candidato a la presidencia, lo que indica que lo fía todo al acuerdo con el PP.

La portavoz de Vox ha asegurado, tras entrevistarse con el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, que no quieren "para nada unas nuevas elecciones" y ha recordado que los ciudadanos pidieron "desalojar a la izquierda y por ello estamos negociando con el único partido que se ha mostrado su disposición y que puede ofrecer una alternativa a la izquierda". Pese a ello, Idoia Ribas ha asegurado: "No hemo renunciado a entrar en el Gobierno, ya que en estos momentos lo único que tenemos es un preacuerdo con el PP para elegir la mesa del Parlament y seguimos negociando. Está en el punto donde lo dejamos la pasada semana" Sobre una posible abstención en segunda votación para investir a Marga Prohens, Ribas ha indicado que no tienen decidido el sentido del voto hasta que avancen las negociaciones y ahora mismo no existe un acuerdo". Pese a ello, el hecho de que no hayan propuesto ningún candidato a la presidencia del Govern hace indicar que el acuerdo está más avanzando de lo que quieren escenificar desde Vox. Idoia Ribas ha indicado también que están "abiertos a todas las fórmulas" para garantizar que se cumplan los acuerdos de gobernabilidad en el PP. Todo ello en el caso que al final no entre en el Gobierno.