Alberto Núñez Feijóo ha defendido este viernes "la política de la palabra", después de que las directrices de Génova hayan obligado a rectificar a la dirigente extremeña, María Guardiola, para sellar un acuerdo con Vox que les da una consejería en el futuro Gobierno. "En tiempos en la que la palabra no vale nada yo reivindico la poltica de la palabra, sin palabras no hay política", ha señalado el presidente del PP en un acto con el sector cultural. Precisamente Guardiola justificó en el compromiso que había dado a los ciudadanos la ruptura inicial de las negociaciones con la formación de ultraderecha.

"Yo solamente tengo mi palabra y mi trabajo. Ese es mi patrimonio. Los extremeños lo saben y por eso nos dieron su confianza el pasado 28 de mayo", aseguró hace diez días en la comparecencia posterior a la constitución del Parlamento regional, que finalmente controla la izquierda por las desavenencias con Vox. Guardiola dejó muy claro que no quería que entraran en su Ejecutivo. "Yo no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI".

Justo este viernes se ha conocido que ha alcanzado un pacto con la formación de ultraderecha, que tendrá la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural Y la presidenta del PP extremeño se ha visto obligada a dar explicaciones públicas. "Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños", ha afirmado ahora Guardiola. Lo contrario también que sostenía el propio Feijóo, que ha vuelto a defender su condición de político previsible, que no ha salido de "una agencia de publicidad" y se mueve mejor "entre reformas, leyes, planificación y presupuestos". En tiempos en la que la palabra no vale nada yo reivindico la poltica de la palabra porque sin palabras no hay política", dijo.

Desde Génova se ha celebrado el pacto extremeño con Vox, aunque haya sido a costa de la palabra de Guardiola y de las primeras valoraciones de Feijóo que hace sólo unos días justificó que la ultraderecha no tuviera cuota en el Ejecutivo porque el porcentaje de voto obtenido era menor que el logrado en la Comunidad Valenciana, donde en tan solo dos horas se decidió que tendrían una vicepresidencia de gestión y dos 'conselleries'.

Pero el malestar generado entre la militancia extremeña y, en general en toda la organización, por dejar pasar la oportunidad de gobernar un feudo del PSOE y por el cuestionamiento que las declaraciones de la presidenta extremeña suponían del resto de pactos alcanzados con Vox, hizo que Génova obligara a Guardiola a rectificar.