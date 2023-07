El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ganará las elecciones del 23 de julio según todas las encuestas, ha protagonizado este martes un acto que se había anunciado como la presentación de su programa electoral aunque apenas ha esbozado algunas de las medidas que propone a los votantes. En un auditorio de Casa América, en el Palacio de Linares, Feijóo ha leído un discurso de media hora en el que se ha presentado como si fuera ya presidente del Gobierno, un cargo para el que los sondeos no se lo ponen tan fácil, porque necesitará como poco el apoyo de la ultraderecha de Vox. El escenario elegido ha sido un atril junto a las banderas española y europea y con fotos del Palacio de la Moncloa proyectadas en la gran pantalla que tenía detrás de él.

En ese escenario y con altos cargos de su partido entre el público, el jefe de la oposición ha hablado del estilo de jefe del Ejecutivo que quiere ser: "Quiero ganar a Sánchez contundentemente, pero no para vengarme (...) Seremos un Gobierno justo y no revanchista, sereno, no vengativo". Feijóo ha hecho el comentario para justificar que ahora haya anunciado que no derogará la reforma laboral en vigor (pese a que el PP intentó tumbarla) y que solo hará "ajustes" que acuerde con los agentes sociales y económicos.

El político gallego ha vuelto a lamentar que Pedro Sánchez pueda intentar forjar una mayoría parlamentaria quedando el segundo en las elecciones generales, algo que nunca ha ocurrido en el Gobierno central hasta ahora, pero sí en las autonomías y en el propio PP. Juanma Moreno (Andalucía) e Isabel Díaz Ayuso (Madrid), por ejemplo, fueron presidentes de sus comunidades (en 2019 y 2021, respectivamente) pese a que los candidatos socialistas habían sido los ganadores. En este acto, Feijóo ha explicado que, si gana los comicios del 23 de julio, llamará "al nuevo líder del PSOE, sea quien sea", para que le deje gobernar, dando a entender que ya no estará Sánchez como secretario general. "Si no, llamaré a todos y a cada uno de sus barones para que le convenzan... Sé que hay algunos sensatos", ha afirmado.

Como telonera en el acto, la secretaria general, Cuca Gamarra, ha presentado a su jefe de filas diciendo que, entre las 365 medidas que va a presentar a los electores el PP, nadie espere “fórmulas mágicas ni providenciales ni dogmas inamovibles ni ortodoxias” sino "una hoja de ruta" para superar la "erosión" que ha provocado en las instituciones el "sanchismo". En esta legislatura, ha continuado, "se ha minado la integridad del Estado desde el propio Gobierno" porque se han cerrado "pactos negativos contra el interés general". "Es el momento de cambiar el liderazgo con un programa serio. Les puedo garantizar que Feijóo no es Pedro Sánchez. Es fiable y confiable, de grandes mayorías en las urnas, cuatro mayorías absolutas le avalan, porque confiaron en él personas muy distintas", ha concluido.