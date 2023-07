05·07·2023 19:48

El PSOE carga contra PP y Vox por su "estrategia coordinada" para que no haya debates electorales

El PSOE ha cargado este miércoles contra PP y Vox por lo que a su juicio es una "estretegia coordinada" para que no se celebren debates electorales ante las generales del 23 de julio y ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de rechazar los debates a cuatro para no tener que hacerse la foto con Santiago Abascal, "su candidato a la vicepresidencia", según indican desde Ferraz. Los socialistas lanzan esta crítica el mismo día en el que se ha desconvocado el debate organizado por el grupo Prisa en el que iban a participar los líderes de los cuatro principales partidos. Finalmente no se llevará a cabo después del rechazo de Vox y la negativa del PP a acudir.