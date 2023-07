La gestión del reparto del voto por correo se ha convertido durante la jornada de este miércoles en la última polémica de una campaña electoral que sigue dando pasos hasta desembocar en las elecciones del próximo 23 de julio. Fueron unas declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que sembraba algunas dudas sobre la gestión que hace la empresa pública del reparto de las papeletas las que dieron inicio a una sucesión de reacciones defendiendo el proceso, entre las que destacaron las de Correos y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

El candidato popular a la presidencia del Gobierno recordó este miércoles que el 13 de julio es el último día para pedir el voto por correo y pidió a los carteros que trabajen "mañana, día y noche" para facilitarlo.

"Os recuerdo también que si pedimos el voto por correo, después no podemos votar en urna y por eso le pido a los carteros de España, con los que he trabajado de los mejores años de mi vida, que trabajen al máximo", pidió Feijóo, que insistió en que aunque los carteros no tengan "los refuerzos suficientes" deben saber que "custodian algo que es sagrado de los españoles, que es su voto".

Por eso, les pidió que, "con independencia de sus jefes, repartan todos los votos antes de que venza el plazo para que los españoles" puedan votar y ejercer "sus derechos constitucionales".

"A toda la plantilla de Correos se lo pido porque es fundamental para nuestro país. Y también me comprometo que si no le pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España por cumplir con su deber, a todos", insistió.

Respuesta de Correos

Unas palabras que encontraron durante la tarde del miércoles la respuesta de Correos, aunque sin mencionar explícitamente al líder del PP. A través de un comunicado de prensa difundido este mismo miércoles por la tarde, en el que no menciona explícitamente las declaraciones del líder del PP, Correos defendió que dispone de las partidas presupuestarias necesarias para abonar todos estos conceptos retributivos por el 23J, que están ya aprobadas y serán abonados en la nómina correspondiente.

Además, la empresa estatal también manifestó en su comunicado que "quiere mantenerse al margen de debates que pretenden socavar las instituciones y los servicios públicos del país" y que "defiende la profesionalidad de todos sus empleados y de los servicios que lleva desarrollando a lo largo de sus más de tres siglos de historia".

Además, definió el proceso de voto por correo en España como "seguro" y "garantista", recordando que la Junta Electoral Central, organismo independiente, es el encargado de auditar el proceso y de asegurar que se realiza con todas las garantías para la ciudadanía.

"Desde la implantación del voto por correo en España, los profesionales de Correos han desarrollado esta tarea con orgullo y dedicación, conociendo el proceso y las obligaciones que conlleva. La profesionalidad de los más de 45.000 empleados y empleadas de Correos está fuera de toda duda", aseguraron.

Sánchez califica las palabras de Feijóo como una nueva "mentira"

Antes del comunicado de Correos fue Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el que se refirió al asunto ante los medios de comunicación desplegados en la cumbre de la OTAN en Vilna (Lituania). El candida del PSOE a la reelección consideró como "una mentira" más las declaraciones de Feijóo.

"No había escuchado la declaración del líder de la oposición, pero me han escuchado en muchas ocasiones decirles que la forma de oposición se basa en la mentira, lo vimos en el debate; en la manipulación, con este tipo de declaraciones que se hacen para socavar la confianza en las instituciones; y, finalmente, con maldades".