El líder de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha resultado investido presidente de Canarias en primera votación con el respaldo de 38 diputados, la mayoría absoluta del pleno del Parlamento autonómico, gracias al pacto alcanzado por los nacionalistas con el PP, ASG y AHI.

A favor han votado los 19 diputados de CC, los 15 del PP, los 3 de Agrupación Socialista Gomera (ASG) y el único diputado de Agrupación Herreña Independiente (AHI). Han votado en contra 32 diputados: los 23 diputados del PSOE, los cinco de Nueva Canarias y los cuatro de Vox.

Clavijo recupera el Gobierno de Canarias, que ya presidió entre 2015 y 2019, entonces gracias al apoyo del PSOE.

Sucede en la presidencia de Canarias al socialista Ángel Víctor Torres, cuyo partido fue el ganador de las elecciones del 28 de mayo, pero sin la mayoría necesaria para reeditar el pacto progresista.

Apoyo de Acosta a Clavijo

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha anunciado que apoyará la investidura de Fernando Clavijo como presidente del Gobierno de Canarias a cambio de un acuerdo que, según dijo, no debe ser una mera expresión de voluntarismo político, sino un contrato formalizado por el nuevo presidente con la ciudadanía de El Hierro que debe desarrollar en todos sus términos; un contrato que genera derechos y obligaciones y que AHI cumplirá "lealmente".

Durante la segunda jornada del Pleno del debate de investidura, Raúl Acosta indicó que El Hierro, del mismo modo que La Gomera y La Palma, precisa de una respuesta desde lo público que ataque con determinación sus desventajas estructurales y coyunturales, una determinación que, a su juicio, ha faltado en los últimos años en parte por la irrupción de la pandemia pero también porque la política canaria "nunca ha estado convencida de ofrecer respuestas verdaderamente singulares a los problemas que tenemos".

En esta línea, Acosta señaló que las llamadas 'islas verdes' precisan "de medidas específicas y potentes, políticas audaces que vayan más allá de lo que ha sido hasta ahora y que pongan negro sobre blanco unas necesidades que no han sido hasta ahora bien ponderadas; unas medidas que tienen acomodo en el Estatuto de Autonomía y que nos permitan un desarrollo económico y social equilibrado a través de planes sectoriales de infraestructuras y servicios entre el Gobierno y los cabildos insulares".

El diputado incidió en que la escasa conectividad, el precio de los alimentos y el sobrecoste de los combustibles son elementos de un "círculo vicioso" que tiene atrapado a los herreños históricamente, de modo que buena parte de los acuerdos alcanzados para la investidura por los partidos que integran el nuevo Gobierno tienen que ver con medidas relacionadas con tales asuntos, como la supresión del impuestos especial del combustible, la reducción de las tasas portuarias, la exigencia al Estado del abono del 100% del transporte de mercancías, un marco fiscal específico con reducciones impositivas y exenciones a las cotizaciones de la Seguridad Social o un programa de desarrollo económico específico para el rescate del sector primario.

Como nuevo diputado regional, deseó que en esta XI Legislatura el Parlamento de Canarias "pueda seguir trabajando con la normalidad de siempre para dar respuesta a las necesidades de los territorios y ciudadanos de las islas porque en esta Cámara se debe seguir hablando de las cosas que importan a la gente y seguir impulsando medidas para que la vida de Canarias sea cada año mejor que el anterior, exprimiendo la capacidad del autogobierno con el máximo desarrollo de las previsiones estatutarias".

Raúl Acosta destacó, además, la importancia de no ser "un legislador compulsivo que hace normas a espaldas a la realidad o que no para de generar obligaciones y más formalismos a los ciudadanos y a las empresas". Así pues, dijo que uno de los mejores aportes que puede hacer la Cámara "es comenzar a flexibilizar trámites e impedir que normas, como el reglamento regulador de los usos agrarios y usos complementarios que imponen unas obligaciones formales desmedidas a islas como El Hierro, La Palma o La Gomera se lleven a cabo".

"Voto de esperanza" de Curbelo

Por su parte, el portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha dicho que el apoyo de su grupo a la investidura de Fernando Clavijo como presidente de Canarias "no es un cheque en blanco" sino un "voto de esperanza" para "cooperar" en la transformación del Archipiélago.

En la segunda jornada del Pleno de investidura ha tildado de "razonable" que el IGIC baje de forma "estable" y quizás "no de una tacada", y no entiende el nerviosismo de la oposición porque será la economía la que "determine" el impacto del descenso.

Asimismo ha valorado el anuncio de bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, la eliminación del impuesto al combustible en las 'islas verdes' y la bajada del IGIC, que obligará a "hablar" con cabildos y ayuntamientos para cubrir la merma de recaudación.

Curbelo ha defendido el "diálogo permanente" con el nuevo Ejecutivo y una alianza que "no va de personas ni de lealtades perrunas sino del interés del pueblo y la lealtad a los votantes".

En esa línea ha comentado que no van a "defraudar" a los canarios ante los "desafíos" que se avecinan en un contexto de reducción de fondos europeos y vuelta de la "disciplina fiscal" tras la relajación de la pandemia.

Ha reivindicado a ASG como un grupo parlamentario de una isla no capitalina que va a "ayudar a construir Canarias" y ha aprovechado para "mirar al futuro" y no hacer balance del pasado dado que hay "muchos retos" por delante como reforzar los servicios públicos, defender el REF y el Estatuto y redistribuir mejor la riqueza.

Curbelo ha apuntado que modificar el sistema electoral pone en riesgo los "equilibrios territoriales", se ha opuesto a la lista autonómica y ha dejado claro que ganar las elecciones "no implica gobernar" dado qye nunca habrá mayoría absoluta en Canarias. "Tenemos que acostumbrarnos a esta terapia", ha señalado.

"Nunca habrá traición"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, ha argumentao su apoyo la investidura de Clavijo como presidente del Gobierno de Canarias dándole su confianza, y ha asegurado que tendrá su "absoluta lealtad" y la de su partido mientras trabajen conjuntamente "por y para el interés de los canarios".

Durante su intervención, Manuel Domínguez afirmó que el acuerdo de gobierno suscrito por CC, PP, ASG y AHI será un pacto "sólido, estable y en beneficio" de los canarios, y si bien reconoció que la gobernanza no será sencilla y que habrá momentos complejos y de discrepancias, lo que no habrá, al menos por el Partido Popular, será traición. "Nunca habrá traición", recalcó.

"O el Gobierno es uno solo o es un desgobierno", advirtió Domínguez, quien destacó que la lealtad es uno de los valores que más aprecia y que siempre ha cumplido con su palabra, pues para él "dar la mano y mirar a los ojos es un compromiso mucho más firme que cualquier documentos firmado", asegurando, además, que Fernando Clavijo "ha demostrado que también es un hombre de palabra y que ha sido capaz de superar un debate del estado de la nacionalidad sin todavía haber asumido la presidencia".

Manuel Domínguez asumió el compromiso de trabajar por los canarios "con intensidad, vocación y esfuerzo", pues "lo único que nos impulsa es mejorar la vida de todos y cada uno de los canarios, vivan donde vivan, residan donde residan. Ese es el mandato claro que tenemos todos y cada uno de los diputados y diputadas de la Cámara, luchar desde nuestras convicciones por hacer de Canarias un lugar en el que merezca la pena nacer, crecer y permanecer", dijo.

Barragán le pide a Clavijo que "no se endiose"

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha reivindicado que el Gobierno construya una Canarias "a la misma velocidad" y que se enfoque a materializar proyectos y a "hacer, hacer y hacer".

En la segunda jornada del Pleno de investidura ha pedido al futuro presidente, Fernando Clavijo, que "no se endiose ni intente dar pena" para no ser igual a Ángel Víctor Torres, y que se avance en positivo para no "destruir", como sí intentó hacer el anterior Ejecutivo.

Ha dicho también que "nunca" se puede dar nada por supuesto pues la democracia "se construye día a día" y en el caso concreto de CC, ha comentado que los 19 escaños obtenidos el 28M han avalado el trabajo realizado en la oposición, con "mano tendida" y pese a algunos "incumplimientos" del Gobierno, como el Plan Reactiva.

Ha censurado el "desprecio y faltas de respeto" a miembros de CC, con "judicialización" de casos para frenar la carrera política de Fernando Clavijo, si bien ha dicho que hay que "ilusionarse" y dejar de "mirar por el retrovisor".

Barragán ha apelado a "dejar atrás la propaganda sin hechos" y a "hacer oposición a la oposición", ha reivindicado a CC como "alternativa real" de Gobierno "y siempre al lado de la gente" y "para todas las islas, no en una o en dos", también por los canarios que residen fuera del archipiélago.

Ha asumido que empieza una "nueva etapa" en Canarias a raíz de los resultados electorales que se basa "en la moderación y la estabilidad" por lo que ha pedido que no haya "compartimentos estancos", como ocurrió con el 'Pacto de Las Flores'. "Hace falta un Ejecutivo sólido, solidario, sin distinciones, sin etiquetas", ha subrayado.

Barragán ha reclamado también al nuevo presidente que no oculte que Canarias no va bien "si a los ciudadanos no les va bien", que construya Canarias "a la misma velocidad" y que se haga frente a "situaciones extremas", como la crisis migratoria, la escolarización o la reconstrucción de La Palma.

El portavoz nacionalista confía en que se cree un equipo de Gobierno "al servicio de la gente 24 horas y siete días a la semana" y si no está a la altura "que los cambie" y ha advertido de que no funcione "repetir viejas recetas" para un mundo que ha cambiado.

Traspado de poderes "tranquito y pacífico"

El presidente del Gobierno de Canarias en funciones y presidente del Grupo Socialista, Ángel Víctor Torres, ha garantizado este miércoles un traspaso de poderes "tranquilo y pacífico" que se hará este mismo jueves una vez sea investido este miércoles Fernando Clavijo como presidente y el lunes le tocará el turno a las consejerías.

En declaraciones a los periodistas antes de la segunda jornada del debate de investidura ha resaltado que se queda en la oposición para defender el "interés común" y ayudar a "mejorar" a Canarias, al tiempo que ha deseado "suerte" al nuevo Ejecutivo.

Torres ha valorado que Canarias "es un modelo de Parlamento" en el que se trabaja para ayudar a los que van a gobernar a partir de ahora si bien ha vuelto a retar a Clavijo a que dentro de cuatro años deje una Canarias "mejor" de la que recibe, con más ocupados y menos parados.

Ha mostrado su alegría por que Clavijo haya confirmado que no se va a derogar la ley de cambio climático, solo modificarla, dado que hay "discrepancias" entre los socios, remarcando que la ley "magnífica" que va en la idea de lograr unas islas más sostenibles.

Además ha lamentado también que en el discurso de investidura de Clavijo no haya habido referencias al "lastre" del machismo o la igualdad, motivo por el que tendrá "enfrente" a los socialistas si hay algún tipo de recorte de derechos.

Sobre la bajada del IGIC ha comentado que "no hay excusas" para cumplir con la promesa electoral de CC y PP dado que la evolución económica es buena y el IPC sigue bajando en el Archipiélago.