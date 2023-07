"Esto es lo que quería Pedro Sánchez", dijo el presidente regional en funciones, Fernando López Miras, en referencia a los "47 grados a los que podemos llegar en la Región de Murcia". Según él, el candidato socialista a la Moncloa quiere "poner obstáculos para que la mayoría de los españoles fueran a votar". No obstante, enfatizó que "no sabía que más fuerte del calor son las ganas de cambio. Los españoles y los murcianos tienen ganas de Feijóo", afirmó, después de lo cual el público rompió en aplausos.

Así comenzó el mitin celebrado este miércoles en el Edificio Anexo del Auditorio Víctor Villegas de Murcia, que contó con la presencia, además de López Miras, del candidato popular a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, y del expresidente José María Aznar.

Comparó las tres veces que Aznar ha venido a la Región y las ocho veces que Feijóo ha visitado la Comunidad en año y medio con la escasa presencia de Pedro Sánchez, aunque no lo nombrara: "No se puede defender los intereses de la Región si no se conoce".

Sacó pecho del resultado del PP en la Región. "Nunca antes con ese resultado se impidió en España un gobierno en solitario". Asimismo, acusó a Vox de pulsar el botón de la repetición electoral.

"Si Vox es capaz de bloquear votando con la izquierda, es capaz de hacerlo en España tras el 23J. El único voto útil para sacar a Sánchez de la Moncloa es Alberto Núñez Feijóo. Puede pasar que alguien vote a Vox pensando que es para echar a Pedro Sánchez y que luego Vox vote con Sánchez para impedir el Gobierno de Núñez Feijóo. Solo hay dos opciones: Sánchez o Feijóo", indicó.

"Es importante que España deje de tener un Gobierno que pacte con los que quieren romper España y que no apruebe leyes que ponen en peligro a las mujeres. La sola presencia de José María Aznar aquí, el que más ha hecho por el agua en España, ya nos indica que debemos votar por el PP", comentó, al tiempo que aseguraba a Feijóo que "la Región de Murcia va a ser decisiva para tu victoria el 23 de julio".

"Un candidato y tres presidentes"

"Normalmente, en un acto como este siempre hay un presidente y varios candidatos, pero aquí solo hay un candidato y tres presidentes", comenzó diciendo el número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, Luis Alberto Marín, que reconoció ante José María Aznar que si es un economista liberal es gracias a él.

Como llevan señalando desde la fallida moción de censura, Marín se refirió al "extraño pacto del PSOE, Podemos y Vox para que no gobierne el partido más votado con el 43% de los murcianos".

Y, dirigiéndose a Feijóo, le trasladó que "los murcianos necesitamos la reforma urgente del sistema de financiación autonómica", que el PP lleva en su programa; así como el Plan Vertido Cero para el Mar Menor y el Plan Hidrológico Nacional, ambos también en el programa del PP.