Feijóo: "No quiero pensar que haya gente que no vote porque no le llega la papeleta"

Este jueves termina el plazo para solicitar el voto por correo y Alberto Núñez Feijóo, que ayer hizo una apelación directa a los carteros para trabajar “día y noche” si es necesario, comprometiéndose incluso a pagar las horas extras si llega a la Moncloa, insiste en la complejidad del voto por correo. El Gobierno le acusa de “embarrar” la campaña con sus declaraciones y desde Correos aseguran haber contratado 20.000 personas de refuerzo desde el pasado 30 de mayo. También dicen que en el día de hoy se ha entregado la documentación a 1,5 millones de personas que han solicitado voto por correo. [Seguir leyendo]