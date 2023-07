14·07·2023 20:22

Sumar carga contra Rajoy: "Es una vergüenza que alguien que fue presidente diga que las personas trans no importan"

Sumar ha arremetido contra el expresidente Mariano Rajoy después de que el exdirigente popular haya asegurado en un mitin el pasado jueves que la ley de bienestar animal o los transexuales son "temas que a nadie le importan", algo que revela que no le hace falta Vox para retroceder en derechos. Mientras, el portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticado en redes que es una "vergüenza que alguien que ha sido presidente" diga que las "personas trans y sus derechos no importan". "El PP no necesita a Vox para hacernos retroceder. Lobos con la piel de cordero", ha zanjado. A su vez, la portavoz de feminismos y derechos LGTBi de Sumar, Elizabeth Duval, ha respondido a Rajoy que "claro que esas leyes importan". "Lo que de verdad le gustaría al PP que no importara o preocupara a nadie y tapan es otra cosa, a la que han dedicado esta campaña: la mentira y el engaño, sembrar desconfianza sobre instituciones como Correos o repetir falsedades sistemáticamente", ha lanzado.