18·07·2023 12:51

Abascal anticipa tensiones en Cataluña si gobiernan PP y Vox: "Se necesita una intervención duradera"

La tensión crece en la recta final de la campaña electoral. Santiago Abascal se pone en la situación de que finalmente haya un Gobierno de PP y Vox y anticipa, "sin dudas", que en ese escenario volverán las tensiones a Cataluña. Con ironía, aseguró en un desayuno organizado por 'Europa Press': "Hay una fórmula para que no se den esas tensiones. Que se dé la secesión, entregamos la unidad de nuestra patria, traicionamos a miles de cientos de españoles y ya no hay tensiones". Para el líder de Vox, la solución está clara: "Lo que hay que hacer es imponer la ley, restaurar las herramientas de defensa para garantizar la unidad en España. Y con Vox ya les digo que no va a pasar como con un Gobierno de mayoría absoluta del PP, como fue el de Rajoy. Nosotros no vamos a tener los titubeos de 2017", afirmó, criticando "el chiste de artículo 155" que se pactó en aquel momento. Abascal aseguró que "cuando se produce un golpe de Estado no es posible limitar la intervención", y se mostró partidario de que esa intervención se retome "de manera sostenida y duradera", utilizando "todos los resortes del Estado para restaurar la concordia".