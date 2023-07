Un nombre martillea a Alberto Núñez Feijóo desde hace una década. La fotografía desvelada en 2013 por el diario 'El País' en la que el actual candidato del PP a la presidencia del Gobierno comparte barco con el narcotraficante gallego Marcial Dorado le persigue allá donde le lleva su trayectoria política. El último pretexto del presidente del PP ha sido que cuando veraneaba con Dorado, en 1995 y 1996, no sabía que era narco. "Ahora es más fácil porque hay Google", alega ahora Feijóo.

¿Es verosímil la justificación del líder del PP? Un simple vistazo a la hemeroteca refuta las probabilidades de desconocimiento del 'oficio' de Dorado. El antiguo amigo del expresidente de la Xunta de Galicia fue condenado en 2003 por narcotráfico y blanqueo de capitales, pero cinco años antes de la famosa foto, en 1990, ya había sido detenido en la 'operación Nécora', una de las mayores redadas contra el tráfico de drogas en España, que abrió todos los informativos y las portadas de la prensa.

"Ni estrecha ni ancha"

En realidad, cuando Dorado mantenía una relación "indirecta de ocio" con Feijóo, según la justificación del presidente de la Xunta, que negó que hubiese amistad "ni estrecha ni ancha", llevaba poco más de 10 años en las páginas de la prensa gallega. Manuel Rivas ya se refiere a Dorado como "presunto jefe del grupo contrabandista de Vilagarcía [de Arousa]" en su reportaje de 1984 'La Navidad portuguesa de los reyes del tabaco'.

Pocos días después de la 'operación Nécora', el 19 de junio de 1990, EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, informaba de que Dorado estaba procesado al considerarlo el juez como "el dirigente de una de las tres principales organizaciones de contrabandistas". Cuando trascedieron las fotos de Feijóo con Dorado, el entonces presidente gallego afirmó en el Parlamento autonómico: "En 1995, ni Dorado era narco ni yo presidente". Lo segundo es cierto, pero la hemeroteca desmiente lo primero.

Viajes constantes

En aquella comparecencia parlamentaria, Feijóo reconoció que viajó con el narcotraficante a Cascais, Ibiza, Tenerife y los Picos de Europa. Además, varias empresas de Dorado contrataron con la Xunta. Pero no dijo qué empresas, cuándo ni cuánto. "Jamás contraté ni adjudiqué nada a esta persona que no estaba acusada de nada. Ni yo era presidente ni él narcotraficante". Toda su expiación fue una disculpa: "Me equivoqué. No fui prudente".

Feijóo no ahondó en las contradicciones de su discurso: la relación con su "amigo" Manuel Cruz, el hombre que le presentó a Dorado, militante del PP en Ferrol y testaferro del narco a mediados de los 90, justo cuando se tomaron las fotos en el yate del contrabandista. Ni hasta cuándo se prolongó su relación con Dorado.

Felicitaciones navideñas

El actual líder del PP había asegurado que cortó toda relación con él en 1998, un año antes de la muerte de Cruz en accidente de tráfico. Sí adimitió que pudo haber hablado con él entre el 2001 y el 2003: "Puede que me felicitara las Navidades o algún cumpleaños, pero no puedo recordar con toda la gente con la que hablé en esa época". Este punto --las felicitaciones de Navidad-- se lo confirmó a EL PERIÓDICO el juez José Antonio Vázquez Taín.

Dorado dio su versión varios años después en el programa de Jordi Évole. Molesto por que Feijóo hubiese afirmado que ambos no tuvieron "ni una relación estrecha ni ancha", el narco replicó: "Yo me consideraba amigo. Si duermes en mi casa, si mi mujer te hace el desayuno a ti... mi mujer no es que sea la criada de nadie. ¿Eso ni es estrecha ni ancha ni cónica ni cuadrada?".