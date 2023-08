El pacto de Gobierno entre PP y Vox en Aragón tensa aún más la cuerda entre ambos partidos en la Región de Murcia, que se resisten a rubricar un acuerdo similar. La Comunidad afronta el verano con temperaturas extremas y una mesa de negociación congelada. No parece que haya nada que pueda hacer cambiar la postura de las derechas murcianas. O los de Abascal entran en el Ejecutivo, o habrá repetición electoral en septiembre.

Una nueva convocatoria de elecciones sería una situación inédita: desde el inicio de la democracia, la Región de Murcia ha asistido a la cita con las urnas cada cuatro años, sin adelantos ni retrasos. Las consecuencias que abocan dicho camino son una incógnita, hasta cierto punto.

"No se puede saber qué pasará a día de hoy si hay repetición electoral" indica a La Opinión de Murcia Juan José García Escribano, codirector del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP). En la última encuesta publicada por la demoscópica, antes de celebrarse las elecciones generales, el PP podría haber sacado un escaño más si hubiese habido unos nuevos comicios autonómicos.

Pero los resultados nacionales son un factor que influye directamente en la predicción de una nueva votación regional. "Todo parecía indicar que iba a gobernar el PP y finalmente no resultó así. Hay nuevas percepciones de los votantes que no controlamos" incide Escribano. El codirector asegura que el que haya o no elecciones en la Comunidad puede estar condicionado a lo que suceda a nivel nacional. "Si Pedro Sánchez reedita su gobierno, Feijóo tendrá que decidir qué hace en la nueva legislatura: comerse a Vox o alejarse de él". El camino que tome, será por el que discurra el PP en la Región.

En dos semanas se constituirá la Mesa del Congreso de los Diputados, que presidirá el parlamento español los próximos cuatro años. Escribano apunta a que si el PSOE consigue los acuerdos necesarios para configurar una mayoría progresista que la encabece, será un adelanto de lo que pueda ocurrir en una investidura de Sánchez.

"Que reposen las ideas"

"Después de un ciclo con dos elecciones en dos meses puede ocurrir algo inesperado" cuenta a este medio Francisco López Carvajal, politólogo y miembro del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM.

Una vuelta a la urnas podría fomentar la abstención. "Lo normal es que baje la participación, la gente se cansa de votar" precisa Carvajal. La cuestión será ver qué bloque es el que está más movilizado. "En las autonómicas de mayo fueron las derechas, pero en las generales las izquierdas" recuerda el politólogo. Puede ocurrir que el bloque progresista se mueva más, pero que se revalide la mayoría absoluta de las derechas, aunque más debilitadas. "Esto se traduce en que Vox y PP pueden perder escaños y necesitarse más que nunca".

Carvajal tampoco descarta que el PP se afiance y consiga quitarle los dos diputados que necesita a Vox para fraguarse una mayoría absoluta, pero no ve ese escenario probable: "Puede haber un trasvase de votos, pero no creo que sea suficiente".

"Tal vez sea mejor que reposen las ideas en verano, y ya sobre la bocina -antes del 7 de septiembre- se produzca el acuerdo. En estas semanas PP y Vox tendrán que valorar si les merece la pena la ‘ruleta rusa’ electoral".

PP y Vox no ceden

Desde el Partido Popular regional recuerdan que en las urnas consiguieron un 43 por ciento de los votos, y se quedaron solo a dos escaños de la mayoría absoluta. "En la Región de Murcia no existe posibilidad de formar un gobierno alternativo, salvo que Vox se alíe con PSOE y Podemos" apuntan los populares.

El PP defiende que mantiene su voluntad de alcanzar un acuerdo programático", y que les han ofrecido "cargos institucionales designados por la Asamblea como el senador autonómico y representación en la mesa del parlamento". Los populares reiteran han obtenido "uno de los mejores resultados de España".

Vox pide a López Miras que les "levante el veto", y defiende que una repetición electoral no les perjudicaría. "Nuestra postura es razonable, queremos que se respete nuestro porcentaje de votos -casi un 18 por ciento-". Los de Abascal precisan que son el único partido que ha mejorado sus resultados en las elecciones generales frente a las autonómicas. De hecho, creen que otras elecciones podrían perjudicar a los populares, y perder algún escaño en favor del PSOE.