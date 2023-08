Txema Guijarro, diputado electo de Sumar: "Yo no me he dado de baja de Podemos, a mí me han expulsado"

Dar forma a aquello que han llamado Sumar y trabajar para construirlo en la Comunidad Valenciana. Ese es el cometido —que compatibilizará con representar a Alicante en el Congreso y ser el secretario general del grupo parlamentario— a partir de ahora de Txema Guijarro, el diputado electo de la plataforma que impulsó Yolanda Díaz y que ha sacado bajo la marca Compromís-Sumar cuatro escaños en la Comunitat Valenciana tras el 23J. Tres en Valencia (Àgueda Micó y Alberto Ibáñez de Compromís y Nahuel González de Esquerra Unida) y uno en Alicante (el propio Txema Guijarro, ex de Podemos y representante de Sumar).

El hasta ahora diputado por Podemos por la provincia alicantina ya ha oficializado su salida de la formación morada para centrarse en el nuevo proyecto político que encabeza Díaz. Pero su desvinculación no ha sido por voluntad propia, según explica. "Yo no me he dado de baja de Podemos, a mi me han expulsado", precisa Guijarro a este diario tras ser preguntado sobre su separación del partido de Ione Belarra. "Me vi expulsado del chat del Consejo Ciudadano Estatal de la manera más irregular, pues es un órgano de representación elegido por los militantes. Por supuesto sin advertencia, ni nota, ni comentario previo", señala a este diario. Con todo, fuentes de Podemos señalaron hace unas semanas que el diputado había dimitido de la ejecutiva y de todos los órganos.

Ahora, conectado con Alicante, trabajará con Yolanda Díaz para implantar Sumar en todos los territorios, también el valenciano y especialmente el alicantino. Las preguntas sobre cómo lo hará son más que las respuestas, de momento. "Ahora hay que resolver el grupo parlamentario y dar cuerpo político a Sumar en los territorios". "El proyecto está en un estado prematuro", previene. Así se encuentra la conformación de Sumar en la Comunitat Valenciana, según Txema Guijarro. El diputado apunta que todavía no está claro en qué formato aterrizará la plataforma que lidera en el Estado Yolanda Díaz. "Es pronto para definir si será un partido, una asociación o una plataforma", asegura.

Sobre qué papel podría jugar en la autonomía valenciana Sumar, donde concurrieron a las elecciones con Compromís, Esquerra Unida y Podem, Guijarro es prudente: "Está por ver. La campaña fue una primera toma de contacto y cuando nos pongamos a construir contaremos con quienes creamos sinergias". ¿Cómo nacer en una autonomía donde cohabitan partidos del mismo espacio?

En la autonomía, Podem se encuentra en un momento de declive, con la amenaza del cierre de su sede y el despido de sus trabajadores por el ERE anunciado por su dirección; Esquerra Unida mantendrá su identidad como fuerza minoritaria, aunque sin representación institucional y Compromís, que es el único partido a la izquierda del PSPV que tiene representación en las Corts con 15 diputados quiere ser la "casa común" de ese espacio político, pero las fórmulas para una Comunitat Valenciana plural pueden ser muchas.