A menos de 24 horas de la trascendental votación en el Congreso de los Diputados que prefigurará si hay investidura o repetición electoral, Pedro Sánchez ha pedido este miércoles a Junts per Catalunya que permita su reelección como presidente del Gobierno. El líder socialista, que depende por completo del partido de Carles Puigdemont, ha roto el silencio que se había impuesto desde los comicios generales del pasado 23 de julio, en los que el PP logró la victoria pero se quedó lejos de sumar mayoría con Vox: tras atacar a Alberto Núñez Feijóo y extenderse en los logros de su Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos durante la pasada legislatura, Sánchez ha pedido el apoyo a los siete diputados posconvergentes.

Entre los motivos por los que solicitará la “confianza del Parlamento” durante un debate de investidura que por el momento carece de fecha, el presidente del Gobierno en funciones ha citado su capacidad para “generar convivencia” y “superar conflictos que desgarraron nuestro país en el pasado”, en referencia al proceso independentista. La frase supone una respuesta a las exigencias de Junts para facilitar la reelección de Sánchez: amnistía sobre lo ocurrido en 2017 y autodeterminación de Cataluña.

Sánchez también se ha detenido en la lengua catalana. “España habla en castellano, pero también en catalán, en euskera y en gallego. Nuestro deber es extender su ámbito. Debemos hacer más. Podemos hacer más. Vamos a hacer más. Vamos a impulsar el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias”, ha señalado Sánchez en un momento en el que España ostenta la presidencia europea de la UE, un mandato que durará hasta final de año.

Este compromiso, sin embargo, no es nuevo. A finales de julio del año pasado, hace poco más de un año, la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat selló un acuerdo para “solicitar al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y facilitando la presencia de representantes de la Generalitat o su integración en la delegación española en todos aquellos foros internacionales que traten políticas con una dimensión lingüística”.

La confianza

Sánchez, en cualquier caso, se ha mostrado convencido de que no habrá repetición electoral y logrará la investidura. “Habrá Gobierno socialista”, ha anticipado, pidiendo al mismo tiempo al PP que no cuestione la “legitimidad” de este hipotético Ejecutivo y deje de “presionar” al Rey para que este nombre a Feijóo candidato a la investidura pese a que no tiene ninguna posibilidad de lograr los apoyos necesarios para convertirse en presidente del Gobierno.

El discurso público del PSOE muestra una casi absoluta confianza en que no habrá nuevos comicios. En privado, sin embargo, la mayoría de dirigentes evitan mostrarse seguros a la hora de anticipar escenarios. Todos coinciden en la importancia de lo que acabe ocurriendo mañana, cuando se constituirá el Congreso de los Diputados. Si finalmente el PP, de forma inesperada, se hace con la presidencia de la Cámara baja y la Mesa, la reelección del líder socialista como jefe del Ejecutivo será casi imposible.

Todo en el Congreso pasa por la Mesa, que es su órgano de gobierno y resulta fundamental para controlar los tiempos de tramitación parlamentaria y las iniciativas sometidas a debate. Sin una mayoría progresista allí, y unido al control absoluto del PP en el Senado, la legislatura estaría abocada al fracaso. Pero así como los socialistas se muestran cautos en torno la investidura, sobre la Mesa y la Presidencia de la Cámara, puesto para el que han propuesto a la expresidenta balear Francina Armengol, son más optimistas. “Va a salir”, insiste una ministra.

La composición de la Mesa (en principio, cinco puestos para las fuerzas de izquierda y cuatro para el PP y Vox) será posible, continúa este miembro del Gobierno, gracias a Junts per Catalunya. Ahora mismo los dos bloques están igualados en número de escaños y los socialistas tienen dos posibilidades para deshacer el empate y hacer presidenta del Congreso a Armengol, una dirigente que tradicionalmente ha mantenido buenas relaciones con el independentismo catalán. Por un lado, que todos o algunos de los siete diputados del partido del expresident Carles Puigdemont apoyen su candidatura. Pero si los independentistas catalanes no dan el paso, todo dependería de la única diputada de Coalición Canaria. El partido gobierna el archipiélago con el PP, pero guarda silencio y en principio se dirige a la abstención.

Esa vía, en cualquier caso, no es la que contemplan los colaboradores de Sánchez, que este miércoles confirmó a Patxi López y Eva Granados como portavoces del Congreso y el Senado y propuso al expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara como vicepresidente del Senado. Todas las miradas de los socialistas se dirigen a Junts, que de momento no parece dispuesto a poner las cosas fáciles al líder socialista.

Los neoconvergentes no decidirán su voto para la presidencia del Congreso y la Mesa hasta el mismo jueves, momentos antes de la votación, cuando han convocado a su ejecutiva. Y el propio Puigdemont ha escrito este miércoles por la mañana un tuit en el que deja claro que es él quien pilota una negociación en la que pide “hechos comprobables” para que Junts colabore. “Hacen falta hechos comprobables antes de comprometer ningún voto. Y tanto da si hablamos de acuerdos para la mesa como de acuerdos de más calado, como sería el de la investidura”, advierte el expresident. Aun así, en el PSOE se muestran optimistas: creen que los posconvergentes permitirán el jueves que Armengol presida el Congreso y haya mayoría progresista en la Mesa. “Comenzamos”, ha concluido Sánchez durante su discurso.