¿Se puede ser presidente de España solo dos años como propone Feijóo? Todas las claves

Alberto Núñez Feijóo no deja de sorprender. Primero reclamó al Rey su derecho -por tradición- a ser el primer candidato a una investidura. Después asumió que, probablemente, no será el próximo presidente de España. Y, ahora, en un nuevo giro de guion, le ha pedido a Pedro Sánchez sus votos para ser el jefe del Ejecutivo, pero solo durante dos años. Después convocaría unas nuevas elecciones generales. Desde la reinstauración de la democracia, ningún otro candidato a presidente del Gobierno ha hecho una propuesta similar. Además, en España no existe ningún mecanismo que obligue al cumplimiento de una promesa de este calibre.

Feijóo pide a Sánchez que le haga presidente para una legislatura de dos años La Constitución española establece que las elecciones se deben celebrar cada cuatro años. Sin embargo, en su artículo 115, deja claro que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y "bajo su exclusiva responsabilidad", podrá disolver las Cortes -el Congreso y el Senado- de manera anticipada. Solo existen dos excepciones, que no haya transcurrido un año desde los anteriores comicios o que se esté tramitando una moción de censura. Por lo tanto, la propuesta de Feijóo es viable. No obstante, teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, el cumplimiento de dicha promesa solo dependería de su propia voluntad. Nadie más puede adelantar las elecciones ni se le puede forzar a hacerlo. El único camino posible sería la presentación de una moción de censura para sacarle de la Moncloa. Sin embargo, este procedimiento obliga a presentar a un nuevo candidato que, de salir victorioso, es investido presidente del Gobierno. Sería entonces cuando el nuevo jefe del Ejecutivo debería convocar esas elecciones generales. Los antecedentes Si bien a nivel autonómico o local sí se han propuesto pactos de todas las formas y colores para compartir una legislatura o convocar elecciones en un periodo concreto, en la política nacional nunca antes había ocurrido. No, al menos, por parte de un candidato tras la celebración de unos comicios. Sí hay dos precedentes, aunque ligeramente diferentes. El primero en 2018, cuando Sánchez se comprometió convocar unas elecciones "cuanto antes" si apoyaban su moción de censura a Mariano Rajoy. El actual presidente del Gobierno en funciones salió victorioso en julio de aquel año y no anunció los comicios hasta febrero de 2019, ocho meses después y tras fracasar en su intento de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales. Después, hace unos meses, cuando Vox presentó una moción contra Sánchez, el candidato Ramón Tamames también recalcó que su intención era instalar las urnas a la mayor brevedad. En su caso, no pudo demostrar si cumpliría su promesa o era un farol.