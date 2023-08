El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mantenido este miércoles por la tarde una conversación "franca y provechosa" con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero le ha instado a hablar con el PNV del debate de investidura que se celebrará los días 26 y 27 de septiembre.

Según han informado fuentes del Gobierno Vasco a Europa Press, la charla telefónica entre Urkullu y Feijóo se ha prolongado durante algo más de media hora, tiempo durante el que han realizado un análisis "del presente y del futuro".

El Ejecutivo vasco ha apuntado que, en este aspecto, la conversación ha sido "franca y provechosa". De cara a la investidura como presidente, a la que se presentará el líder de los 'populares' sin que disponga por el momento de los apoyos necesarios para acceder a La Moncloa, el Lehendakari le ha transmitido que deberá abordar esta cuestión con los responsables del PNV.

Nuñez Feijóo ofreció el pasado domingo diálogo a los presidentes autonómicos para hablar de su investidura. Según ha precisado este miércoles, su pretensión no era mantener con ellos reuniones, sino contacto telefónico, por si querían realizar alguna aportación.

Iñigo Urkullu ya había explicado este martes, en su comparecencia tras celebrar el Consejo de Gobierno Vasco su primera reunión en este nuevo curso político, que no mantendría un encuentro con el líder del PP, aunque sí una conversación por teléfono.

Además, señaló que, para dialogar sobre la investidura, tendría que hacerlo con el PNV, y sería posteriormente, en caso de ser elegido presidente del Gobierno, cuando se produjera una conversación con él, en su calidad de Lehendakari, para abordar las cuestiones "que afectan a Euskadi".

"Estamos en el tiempo previo, en el de los partidos políticos. Aún así, pero no me negaré nunca a hablar ni con Alberto Núñez ni con nadie. Es algo que creo que he practicado siempre", afirmó.

El Lehendakari sí se refirió al hecho de que Feijóo necesite del respaldo de Vox, no solo para acceder a la Moncloa, sino para sostener luego al Gobierno. "Sí o sí, va a condicionar toda la legislatura", insistió.

Según recordó, la "prioridad" del Gobierno Vasco y la suya propia "es el autogobierno vasco reconocido y singular" de Euskadi, que es del todo "cuestionado" por la formación de Santiago Abascal.

También subrayó que sus principios, "que son absolutamente compartidos por el PNV, chocan radicalmente con los de Vox", y recordó que la posición de la formación jeltzale respecto a un posible apoyo al PP "ha sido muy clara tanto en campaña como también en el tiempo después de las elecciones", en referencia al rechazo a entrar en ninguna "ecuación" en la que esté el partido de Abascal.