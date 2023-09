Pedro Sánchez ha llevado a cabo este lunes, en la inauguración del curso político, un inequívoco alegato en favor de la “convivencia” entre Cataluña y el resto de España. En un momento en el que ERC y Junts per Catalunya reclaman la amnistía sobre el procés para dar su apoyo a la investidura, el presidente del Gobierno en funciones se ha comprometido a “pasar página” sobre lo ocurrido hace seis años.

“No podemos repetir los errores del pasado. Es el momento de la política, de pasar página. El momento de volver a la vía que nunca se debió abandonar. Es el momento de ser coherentes y seguir avanzando en la convivencia”, ha señalado el líder socialista en un discurso pronunciado en el Ateneo de Madrid. El objetivo, ha explicado, consiste en “dejar atrás definitivamente la fractura de 2017”.

Sánchez quiere intentar su reelección lo antes posible. Los socialistas continúan negociando con las formaciones catalanas y vascas mientras Alberto Núñez Feijóo, designado por el Rey primer candidato a la investidura tras haber sido el más votado en las elecciones generales del pasado 23 de julio, se dirige inexorablemente al fracaso ante la falta de apoyos. Solo tiene 172 votos a favor (los del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN) frente a 178 en contra. Cuando el líder de los conservadores compruebe que no tiene la confianza del Congreso de los Diputados, los próximos 26 y 27 de septiembre, el líder del PSOE pedirá intentarlo. “Lo haré sin dilación, tan pronto como se consuma este tiempo de espera inútil con el que, por desgracia, el señor Feijóo ha decidido entretener a la sociedad española aprovechándose además de un mecanismo constitucional que él mismo ha criticado”, ha dicho.

Frente a todas las voces que auguran una profunda inestabilidad si finalmente logra ser investido, Sánchez se ha mostrado convencido de que la próxima legislatura será de “cuatro años” y estará basada en “el progreso y la convivencia”, encarando el futuro "como debe hacerse: sin temor, con ambición y con audacia". El líder del PSOE no se ha detenido en la reunión que este lunes mantendrán en Bruselas la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, con el expresident de la Generalitat y líder ‘de facto’ de Junts, Carles Puigdemont. Pero sus colaboradores han dejado claro que esa cita no tiene nada que ver con ellos. Díaz, según esta versión, no consultó a los socialistas la iniciativa. “Nos lo dijo anoche, después de las diez. Política de hechos consumados. No tiene nada que ver con nosotros. Lo hace como dirigente de Sumar.”, insisten en el entorno del jefe del Ejecutivo en funciones.

Las "trincheras y barricadas"

Sánchez ha defendido la necesidad de “dejar atrás un pasado de trincheras y barricadas”, en referencia al referéndum independentista y la respuesta judicial posterior. “Eso es lo que hemos hecho estos años, tomar medidas valientes para avanzar en la solución de la grave fractura que heredamos en Cataluña. Apostar por el diálogo y la concordia como la mejor solución a esta crisis. Una solución plenamente coherente con la Constitución Española. Y que ha funcionado, porque Cataluña está infinitamente mejor que hace un lustro. Es el momento de ser coherentes y seguir avanzando en la convivencia. La próxima legislatura debe ser la que deje atrás definitivamente la fractura que vivimos en 2017”, ha argumentado Sánchez.

“Si estos últimos años han servido para iniciar la etapa del reencuentro y la concordia; los próximos serán los que consoliden la cohesión territorial y garanticen la convivencia en democracia. No podemos repetir los errores del pasado. Es el momento de la política, de pasar página. El momento de volver a la vía que nunca se debió abandonar. Es el momento de ser coherentes y seguir avanzando en la convivencia”, ha continuado.

“El nuestro es un proyecto que respalda sin fisuras la Constitución democrática y que aboga inequívocamente por una comunidad de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes que acuerdan convivir bajo las mismas normas -ha concluido Sánchez-. Un proyecto común que se basa en el respeto, el sentimiento y el afecto. Que defiende la unión de todos los españoles como un proyecto común. Y que asume la diversidad territorial de España, su pluralidad lingüística y cultural con orgullo, como parte de su fuerza. Esa es nuestra idea de España”.

Seguridad en la investidura

El discurso de Sánchez muestra que da prácticamente por hecho que alcanzará un pacto con Junts y que seguirá en el Gobierno. El presidente del Gobierno en funciones se ha mostrado tan seguro que incluso ha enumerado las prioridades de la próxima legislatura, con la solución del conflicto catalán como uno de los principales asuntos.

Con el debate político girando aún sobre el pleno de investidura de Feijóo, después de recibir el encargo del Rey, Sánchez ha reiterado sus críticas al candidato popular por "someter al país a un tiempo estéril de parálisis e inacción por intereses puramente partidistas". "No es desde luego una actitud responsable", ha dicho, atribuyendo este comportamiento a la "frustración personal" del líder del PP.

Y aunque ha sacado pecho de que el 23J los españoles frenaron un "avance reaccionario" que parecía "imparable", en referencia a la posibilidad de un pacto entre el PP y Vox, que convirtiera a Santiago Abascal en el vicepresidente de Feijóo, no fue la única causa que, en su opinión, explica que no hayan conquistado la Moncloa. La sociedad española, ha destacado, mostró que "la simple destrucción de una labor de gobierno no puede constituir por sí un proyecto político".