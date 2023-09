España se moviliza frente al terremoto del pasado sábado en Marruecos, que ya suma casi 2.500 muertos. El Ministerio de Justicia ha puesto en situación de prealerta, por si fuera necesaria su activación, al grupo de expertos de identificación forense, unos expertos previstos por la Comisión Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples.

Si bien la participación de este grupo no se estima indicada en las primeras fases de la recuperación de víctimas, es posible que las circunstancias futuras, en particular la aparición de cadáveres no identificados, en zonas de notable afluencia turística, como la ciudad de Marrakech, entre las que se pueden encontrar nacionales españoles, pueda hacer aconsejable su intervención. Todo ello siempre en coordinación con las autoridades locales.

El pasado sábado la ministra de Justicia en funciones contactó con el magistrado de enlace de España en Marruecos, Pedro Félix Álvarez de Benito, para interesarse por los daños ocasionados por el terremoto que ha asolado Marruecos.

Llop trasladó su apoyo y la solidaridad de España, al tiempo que le informó de la disposición del Ministerio de Justicia para colaborar en cualquier necesidad que, dependiendo de la cartera que ella dirige, pudiera servir de apoyo y ayuda al país vecino.