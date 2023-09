La líder de Sumar y vicepresidenta en funciones del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reafirmado este miércoles su empeño en arremangarse para que se teja un acuerdo que permita la continuidad del gobierno de coalición en la Moncloa. La dirigente ha explicado en una entrevista en Cataluña Ràdio que, una vez acabe la semana que viene la investidura previsiblemente fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará a Cataluña para tener "contactos públicos y privados" con actores del mundo empresarial y sindical, más allá del político, para allanar el terreno a un acuerdo que tiene como gran asunto candente una eventual ley de amnistía.

Díaz ya se reunió el pasado 4 de septiembre en Bruselas con el 'expresident' Carles Puigdemont, además de mantener contactos abiertos para hacer lo propio con otros actores claves para la investidura, como ERC. "Asens lidera las conversaciones y estamos hablando con todas las formaciones que son clave", ha subrayado. El dirigente de los Comuns es el principal enlace que tiene Sumar en su vocación de ejercer de bisagra entre los socialistas y los independentistas.

Más allá de los partidos

En todo caso, preguntada por el acuerdo sobre la amnistía, la dirigente ha defendido que hay que ir más allá de los partidos. "Catalunya la veo como una gran oportunidad y no como un problema", ha afirmado, además de considerar que las relaciones con el independentismo están ahora "mucho mejor" de lo que estaban cuando gobernaba el PP. "He fraguado 18 grandísimos acuerdos sociales y nunca me he hecho una foto", ha reivindicado tras se preguntada sobre con quién se reunirá exactamente.

A su vez, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que la amnistía es una buena herramienta para "acabar definitivamente con la criminalización y judicialización del conflicto catalán" y ha subrayado que debe ser el PSOE quien explique las negociaciones con Junts y ERC sobre posibles acuerdos. "Sobre los acuerdos que tiene el PSOE con otras fuerzas políticas, con ERC o con Junts, creo que quien tiene que dar explicaciones es el PSOE y también esos socios", ha asegurado en declaraciones a TVE.

Belarra ha vuelto a defender que Irene Montero debe continuar al frente de Igualdad y que si Díaz está en el Gobierno es porque Podemos lo permitió, una cuestión a la que también se ha referido Díaz. "No hablamos de personas. Yo no sé si seré ministra, solo lo sabe Pedro Sánchez. Hay que respetar a los presidentes", ha afirmado.