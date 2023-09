Aunque el otoño político será complicado, el PSC confía en que al menos la semana que viene no tendrá demasiados problemas para superar el debate de política general en Cataluña y para ver cómo fracasa la investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Sobre esta segunda cuestión, los socialistas catalanes lo tienen claro: no habrá tránsfugas en las filas del PSOE y el líder popular saldrá del debate sin convertirse en el nuevo presidente del Gobierno. "No tengo ninguna duda que no habrá sorpresas", ha dicho este viernes la portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero.

En la misma línea se ha expresado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, en Barcelona, quien ha dicho que confía "absolutamente" en que no habrá ningún tipo de voto tránsfuga en las filas socialistas: "Los socialistas hemos demostrado la firmeza de nuestras convicciones", ha espetado, tras subrayar que el PP está haciendo un "ejercicio de esperpento" y que palabras como las del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, llamando a los diputados del PSOE "a rebelarse", no son más que intentos "a la desesperada". Los socialistas catalanes respiran tranquilos tras ver que el presidente manchego, Emiliano García Page, ha renunciado a liderar una revuelta interna contra Sánchez. Page habló con Feijóo por teléfono el jueves y es crítico con que el PSOE esté dispuesto a negociar con el independentismo una amnistía, pero no ha dado señales de querer ningún trato con los populares. Aunque las relaciones del PSC con el presidente manchego -y otros barones críticos son Sánchez- no ha sido siempre fluida, Romero ha celebrado esta vez la actitud de Page. Los socialistas catalanes entienden que Page tuvo un gesto de cortesía con Feijóo, pero que a partir de aquí dejó claro que "no lo busquen para nada". Para Romero, el pleno de investidura dejará la situación como estaba: Sánchez de presidente en funciones y en disposición de negociar su investidura con los socialistas: "El Partido Socialista y el grupo parlamentario en el Congreso irán a la una como han ido siempre". Oferta a Aragonès Mientras en el Congreso se aborde la investidura, en el Parlament se estará celebrando el debate de política general. Romero ha prometido una actitud "colaborativa" con el Govern, pero a la vez exigente. Esto se verá sobre todo cuando se hable de los presupuestos de la Generalitat del 2024. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, volverá a ofrecerse como socio potencial, pero exigirá que antes se cumpla el pacto presupuestario del 2023. "Estamos a disposición del Govern para hablar, pero primero queremos saber qué pasa con los del 2023", ha zanjado Romero. De hecho, el PSC se reunirá con el Govern el 9 de octubre para hacer un seguimiento de la ejecución de las cuentas públicas de este año que se aprobaron con el voto socia En la jornada del viernes del debate de política general se votaran las resoluciones que presente cada partido. Todo en el mundo en el Parlament da por sentado que los independentistas presentaran una resolución sobre la amnistía que forzará al PSC a pronunciarse. Hace pocas semanas se hubiera dado por descontado un 'no' rotundo socialista, pero la situación está cambiando y es el propio Sánchez quien no ha cerrado la puerta. Romero no ha querido avanzar decisiones, entre otras cosas, porque aún no se han presentado las resoluciones: "Las afrontaremos con espíritu crítico". También ha querido trasladar al PSOE toda la responsabilidad sobre la negociación de la investidura y dejar así al PSC con las manos algo más libres. "Negocia el PSOE", ha dicho. Lo que sí ha dejado claro es que, a diferencia de lo que defiende ERC, por ahora "no hay ningún acuerdo" sobre el tema.