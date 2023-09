El Pleno municipal ordinario de este lunes por la tarde ha transcurrido con regularidad hasta que ha llegado el momento de tratar las mociones de los diferentes grupos políticos. Menos de una hora antes del comienzo del Pleno, el grupo local del PP, liderado por el alcalde Xavier Garcia Albiol, presentaba por urgencia una moción "contra la tramitación de una ley de amnistía".

Al conocer tales intenciones, PSC y ERC han decidido presentar sendas mociones de signo contrario a la del PP. De tal manera, a las 17:31 quedaba registrada la moción de los republicanos "a favor de la ley de amnistía". Ocho minutos después, a las 17:39, los socialistas presentaban la suya, en el mismo sentido.

El turno de palabra para hablar del cruce de mociones lo ha estrenado el portavoz del grupo del PSC, Fernando Carrera: "En 100 días, han pasado del 'Badalonismo' al aznarismo". "¿Por qué han presentado la moción a las 5 de la tarde? Pues la presentan así porque les obligan desde el Partido Popular, como han hecho en todas las ciudades de España, el alcalde Albiol está poniendo Badalona al servicio de los intereses de Feijóo"

Por su parte, el portavoz del grupo político de ERC, Àlex Montornès, ha tirado de sorna para empezar su parlamento: "No se si dirigirme a usted como alcalde o como miembro del PP. Se presentó a las elecciones diciendo que queria ser el alcalde de todos, dando igual su ideologia. Ahora todos sabemos que el PP ha secuestrado a su voz".

Aïda Llauradó, desde En Comú Podem, ha insistido en que "el 'Badalonisme' hoy desaparece, y se quita la máscara". "Poniéndose en contra de la aministia se pone en contra del sentir general de la ciudadanía, que nos permite recuperar la normalidad democratica. En nuestra formación siempre tenderemos puentes entre espacios que llevan mucho tiempo enfrentados".

Para Dolors Sabater, representante de Guanyem Badalona, "las mentiras tienen las piernas cortas y se las atrapa rapido". "Usted consiguió una mayoria absoluta con una campaña cuyo principal mensaje era que no queria cambiar ideologías, sino cambiar Badalona, y hoy 'pam', aquí tenemos la verdad, usted no solo quiere cambiarlas, sino también perseguir las ideologías de los que no piensan como usted, ya que en su moción trata como delincuentes a algunos de los 54.000 badaloneses que fueron a votar el 1 de octubre de 2017".

El alcalde Albiol ha preferido dejar expresarse antes a los demás portavoces, aunque la moción del PP ha sido la primera en presentarse: "Todo el mundo sabe que yo milito en el PP, pero por encima de esa militancia esta Badalona, y eso lo demuestro con mi día a día. Cuando me siento en la silla del desapcho de alcladía ―ha dicho Albiol con semblante serio y señalando hacia el citado despacho―, yo solo me debo a Badalona".

"En realidad, yo pienso igual que Pedro Sánchez sobre todo esto, pero me refiero al Pedro Sánchez de hace tres meses", ha zanjado el alcalde, tirando de ironía.

Al final, más allá de que ERC y PSC se han devuelto los votos en contra a sus respectivas mociones, la mayoría absoluta del PP ha ejercido el rodillo y el resultado ha sido el esperado: las mociones de PSC y ERC a favor de la amnistía han sido rechazadas y la moción presentada por el PP en contra de la aministía ha quedado aprobada, pese a que todos los grupos políticos excepto el PP han votado en contra.