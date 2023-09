09:16

Ortuzar advierte que el 'no' a Feijóo este viernes no significa un 'sí' a Sánchez

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que el voto negativo de su partido en la segunda votación de investidura al candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, no implica que vaya a votar sí cuando se presente el candidato del PSOE, Pedro Sánchez. "Mañana votaremos que no, pero eso no quiere decir que el señor Pedro Sánchez tenga nuestro voto conseguido", ha subrayado.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Ortuzar ha insistido en que los cinco diputados del PNV van a votar que no a Feijóo, de lo que no han tenido "ninguna duda" desde la noche del 23 de julio, y "menos todavía desde que el 24" la ejecutiva jeltzale decidió votar que no. "Visto lo sucedido antes de ayer y ayer, sobre todo ayer en la sesión, pues no tenemos más remedio que votar que no", ha manifestado.

El líder jeltzale ha lamentado el discurso "tan desabrido" del aspirante popular a la Presidencia del Gobierno contra el PNV en la sesión de investidura, que no se corresponde con lo que Feijóo le dijo a él mismo en privado en la reunión de principios de septiembre. "De verdad ha sido una sorpresa negativa porque creo que tampoco es su estilo, ni es bueno para su futuro, ni para la relación con el PNV", ha añadido.