El Parlament ha aprobado este viernes condicionar la investidura de Pedro Sánchez a que el Gobierno "se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum". Así lo han aprobado ERC y Junts, con la abstención de la CUP, en el marco del debate de política general y en plenas negociaciones con el PSOE para que Sánchez sea reelegido presidente. A pesar de las diferencias y la desunión entre los dos exsocios de Govern, ERC y Junts consiguieron pactar este jueves un texto conjunto con el objetivo subir el precio del independentismo a Sánchez, aunque el redactado no fija plazos concretos para la celebración del referéndum.

La Cámara catalana también ha aprobado exigir la aprobación de una ley de amnistía para acabar con la judicialización del 'procés'. Esta propuesta, presentada por ERC, Junts y la CUP, ha recibido también el apoyo de los Comuns, a pesar de que han presentado un texto propio con sus matices. Así, los morados han conseguido aprobar una propuesta que apuesta por un "nuevo pacto entre Catalunya y España" validado por "las urnas", con el apoyo de ERC y Junts -a pesar del rechazo del PSC-, mientras que han visto anulada su apuesta por la amnistía por la abstención de los posconvergentes, dadas las referencias que incluía a los indultos y la reforma del Código Penal.

Se trata de declaraciones simbólicas sin efectos jurídicos, pero que buscan añadir un poco más de presión a los socialistas en plenas negociaciones para la reelección del candidato socialista al Ejecutivo central. En definitiva, lo que persiguen es mandar un mensaje al PSOE de la forma más diáfana posible: no habrá investidura si no hay una ley de amnistía que exonere a todas las personas condenadas e investigadas por causas judiciales en el marco del 'procés', y tampoco si no hay un mínimo compromiso con avanzar hacia una consulta sobre la independencia de Catalunya.

Hasta ahora, el PSOE ha dado señales de estar dispuesto a estudiar las fórmulas para esta amnistía. Sin embargo, justo antes de empezar el pleno, el líder del PSC, Salvador Illa, ha sido muy contundente rechazando la posibilidad de explorar las condiciones de un referéndum y avisando a los independentistas que estas condiciones pueden conducir a una repetición electoral. No tan dura ha sido la portavoz de los socialistas, Alicia Romero, dentro del hemiciclo, que ha pedido "prudencia" para que las negociaciones lleguen a "buen puerto" y ha vuelto a pedir "convivecia, diálogo y acuerdo".

Justamente, los socialistas habían llevado a votación su apuesta por el "diálogo" y el "reencuentro" dentro de la Constitución, así como su "rechazo a la confrontación y la división", pero no han recibido el apoyo de la Cámara. Independentistas y Comuns han rechazado la propuesta, que solo ha recibido el apoyo de Vox, Cs y PP.

Sin embargo, el movimiento de ERC y Junts de condicionar la investidura a avances en el referendum tampoco ha gustado a los Comuns, que han aprovechado el debate para reprochar al independentismo que pongan “líneas rojas” a la negociación y han pedido no dar “una nueva oportunidad a la derecha”. “No es lo mismo un gobierno de PP y Vox, que del PSOE y Sumar”, ha recordado David Cid durante el pleno.

Aunque las críticas más duras han llegado, como era previsible, de Ciudadanos y PP. “A ver si en lugar de la llave de la investidura tendrán la llave de la cárcel”, ha llegado a decir la portavoz de los naranjas, Anna Grau.