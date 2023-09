El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado el aniversario del 1 de octubre y ha dejado claro que el referéndum sigue siendo un objetivo del que no se puede pasar página. "Hace seis años que defendemos con firmeza el referéndum de independencia del 1-O. Algunos quisieran que nos olvidáramos, que lo dejáramos correr y pasáramos página. No es nuestro caso", ha explicado en un mensaje difundido este sábado a través de las redes sociales para llamar a la movilización mañana en el sexto aniversario del referéndum ilegal. Una efeméride que llega en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.