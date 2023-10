A pesar de la derrota de Alberto Núñez Feijóo en su investidura, el convencimiento en las filas populares es que ha sido una “una buena semana” con expectativas superadas y objetivos cumplidos. Pero la política española entra ahora en una nueva fase que tendrá como protagonista a Pedro Sánchez y que les devuelve a un segundo plano. El resultado de las negociaciones con los independentistas catalanes toda vez que el socialista haya recibido el encargo del Rey, también tendrá consecuencias en el PP.

Feijóo tiene pendiente hacer una “profunda remodelación” en su equipo, según distintos dirigentes populares. En el caso de la dirección nacional, se esperan “salidas y entradas” para adecuar el partido al escenario que venga, y también están pendientes las portavocías definitivas del Congreso y el Senado. Hasta que no se despeje la situación política no se tomarán. Desde hace semanas en el equipo del líder del PP reconocen que habrá novedades y “redistribución de funciones” cuando prospere la investidura de Sánchez.

Como es obvio, si hubiera repetición electoral, dicen, se trataría de “ajustes quirúrgicos”. Pero en este momento la opinión mayoritaria del PP es que Sánchez “hará lo que sea” por reeditar su Gobierno. Eso sí, la creencia en Génova es que podría venir una legislatura corta por las tensiones tan fuertes a las que podría verse sometido el socialista por Junts especialmente, y el resto de socios. Y por la competencia que tendrán entre sí el próximo año electoral. En primavera habrá elecciones vascas y las catalanas, previstas para principios de 2025, podrían adelantarse.

La decisión sobre Gamarra

La designación de Pedro Rollán como presidente del Senado le expulsa directamente de la vicesecretaría encargada de la coordinación autonómica y local. Pero, según ha podido saber este diario, las grandes decisiones dependen del futuro de Cuca Gamarra. En el núcleo duro de Feijóo insisten en que la secretaria general “cuenta con la total confianza” del gallego, y consideran que en estos meses ha jugado “un rol fundamental”. Lo que está claro es que no puede seguir compatibilizando las funciones de portavoz en el Congreso y número dos del partido. Uno de los dos roles se caerá y dependiendo de eso, continuará el efecto dominó.

Las disfunciones que muchos en el partido señalan en torno a las figuras de Miguel Tellado, vicesecretario de Organización y persona absolutamente cercana a Feijóo, y la de Elías Bendodo, coordinador general y con menor peso de lo previsto en el núcleo duro, también deberán resolverse. Hubo una imagen el viernes pasado, justo antes de comenzar el pleno final de investidura, que a muchos llamó la atención. Feijóo, Gamarra, Bendodo y Tellado subían por la Carrera de San Jerónimo en un plano conjunto. Los cuatro a la vez.

Borja Sémper fue nombrado portavoz electoral y luego adquirió la cartera de Cultura dentro de la dirección. Tuvo un debut muy comentado en el Congreso durante el pleno de las lenguas cooficiales por su utilización “excesiva” del euskera en opinión de muchos dirigentes. Feijóo, en cambio, le dio su respaldo total. La vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico, la diputada Carmen Funez, también está muy bien considerada. Sustituyó en ese área a Carmen Navarro, que pasó a ocupar un puesto en la Mesa del Congreso (en esta legislatura también) y a la que algunos dirigentes sitúan en esa posición más dedicada al Parlamento, y menos al partido.

Más mujeres en el equipo

La presencia de mujeres sigue siendo una obsesión para Feijóo. De hecho, está decidido, según muchos dirigentes, que la portavoz en el Senado sea una mujer. Máxime al haber optado por Rollán para la presidencia.

La elección de los portavoces parlamentarios no es asunto baladí, reconocen en la dirección, porque marcará el tono de oposición del PP. Y aunque en la formación dejan abierto todo, “no es lo mismo tener que hacer una oposición con un pacto total de Sánchez y los independentistas a otro escenario” reflexionan, también dejan claro que el camino ya fue marcado por el propio Feijóo durante su debate de investidura.

Para los populares, Feijóo se ganó “la autoridad y el liderazgo absoluto del centro derecha” esta semana en la tribuna. Y aunque tuvo golpes muy duros contra el PSOE y los nacionalistas, también sentó las bases de un proyecto político que quiere abrirse y salir del aislamiento. Que apuesta por el diálogo y por crecer en comunidades como Cataluña y el País Vasco. Y que quiere separarse de actuaciones como la del socialista Óscar Puente. Dar con la tecla, dicen en el partido, “no será fácil”.

El plan de Feijóo

Nadie en el PP niega que el discurso del líder conservador ha dejado muchas claves encima de la mesa. La primera, insisten, es que sigue pensando que lo de esta semana ha sido “una investidura en diferido”. “Nuestra misión era enseñar al mejor Feijóo, al verdadero, al que muchos no conocen. Y dar una imagen de presidente que hasta ahora, en el Senado, no había podido demostrar. Nuestros votantes salen convencidos, a muchos de Vox les gustó y otros del PSOE, lo que vieron no les dio miedo”, resumen en el núcleo duro del gallego.

Además de dejar claras las diferencias con Pedro Sánchez en presencia de los independentistas catalanes —“si lo que quieren es amnistía y referéndum, su hombre es Sánchez”— el líder del PP envió un mensaje de permanencia en la primera línea a la espera de que llegue su momento. “Si había alguna duda, esto ha sido un golpe en la mesa. Un aquí me quedo y esto es lo que ofrezco y lo que pienso hacer”, reflexionan diputados que vivieron el debate minuto a minuto.

Mientras tanto, Feijóo sigue avanzando en su hoja de ruta. El discurso tan determinante con los nacionalistas y los independentistas de PNV y Junts, poniendo negro sobre blanco, las líneas rojas, consideran que les permite ganar votos en la derecha. La concentración del domingo y el papel desarrollado por el gallego han permitido desdibujar a Vox. Además, el PP cree que estos partidos están abandonando a parte de su electorado en sus comunidades. En el plano autonómico no lo dejarán pasar.