Las negociaciones entre ERC y el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez continúan pese al conflicto de la semana pasada con el referéndum, pero los republicanos consideran que avanzan de forma demasiado lenta. Este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha reclamado a los socialistas mayor celeridad: "El señor Sánchez se tendría que poner las pilas. La negociación no avanza como debería".

El ejecutivo catalán ha utilizado este martes la comparecencia de prensa tras la reunión del gabinete de Pere Aragonès para enviar al PSOE el mensaje de que no hace todo lo que debería para desencallar la legislatura. "Si quiere los votos del independentismo tienen que mover ficha. Sánchez tiene que trabajar mucho más si no quiere acabar como Feijóo", ha concluido.

Plaja ha mantenido que las condiciones siguen siendo las mismas: amnistía, referéndum y cuestiones para el "bienestar de los ciudadanos" como el traspaso integral de Rodalies o una mejora de la financiación. Precisamente, la irrupción la semana pasada del referéndum como condición han tensado las relaciones con el PSOE. La portavoz ha defendido que no debería ser así porque ha considerado es una reivindicación "legítima". "A lo que ellos le llaman tensionar, nosotros le llamamos negociar", ha dicho.

La Generalitat trata de sostener el marco mental que está intentando imponer Esquerra Republicana en las últimas semanas: que "no basta con la amnistía" y que el acuerdo tienen que ir acompañado por un mecanismo para sentar las bases "para que se pueda volver a votar". En definitiva, no pide el compromiso de que el referéndum se hará en los próximos cuatro años, pero sí que se podrá negociar. De hecho, Esquerra ya ha precisado que lo que reclama al PSOE es que renueve su compromiso con lo que ya pactaron en 2019: que habrá una mesa de negociación donde la Generalitat pueda reclamar una consulta.

Otras vías de presión

La Generalitat no busca presionar al PSOE solo por la vía de las declaraciones. Este martes también lo ha hecho presentando un informe sobre el funcionamiento del servicio de Rodalies. Un documento del Govern que asegura que en 2022 se registraron más de dos incidencias graves de media al día: en total 831. Es decir, presentando este informe el 'president' Aragonès no solo busca denunciar la situación, sino también desgastar al PSOE para que asuma una de sus condiciones para investir a Sánchez: el traspaso 'integral' de Rodalies. "Tenemos un servicio más propio del siglo XIX que del siglo XXI", ha zanjado.

El Govern reclama la amnistía como otra de sus condiciones para la investidura, pero no todo el mundo en Cataluña es partidario de ello. Lo demuestra la manifestación en contra que ha convocado la entidad Societat Civil Catalana (SCC). La portavoz Plaja se ha mostrado muy crítica con esta protesta: "Es anticatalanista. Queda claro por quien la convoca. No suman, no quieren construir, simplemente tienen catalanofobia".