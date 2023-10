Ya ha quedado claro que el PSOE no reniega de la amnistía del 'procés', aunque no quiera denominarla exactamente así, pero el acuerdo para cerrar una propuesta jurídica aún no está maduro. El ministro de la Presidencia en funciones y negociador socialista de la investidura, Félix Bolaños, ha avisado este viernes que la propuesta de amnistía que ha hecho Sumar no tiene el apoyo de su partido, el PSOE. Por lo tanto, no se puede considerar una propuesta del Gobierno de España, sino la de un partido político. "El documento que esta mañana [Yolanda Díaz] ha anunciado que existe refleja el análisis jurídico de Sumar. Es sin duda respetable, pero no es la posición del partido socialista".

Yolanda Díaz presentará su propuesta para la amnistía el martes en Barcelona En plenas negociaciones del PSOE con el independentismo para desencallar la investidura de Pedro Sánchez, Bolaños ha viajado este viernes a Barcelona. La excusa era una reunión con el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. Como se daba por descontado que no habría grandes revelaciones sobre los contactos con ERC y Junts, lo más importante era conocer el tono y la predisposición del negociador. La conclusión es que hay partido. El ministro en funciones ha explicado que están siendo y serán "semanas intensas de negociación" y que su máxima será la siguiente: "Paso corto y vista larga".