Izquierda Unida de Asturias ha exigido este viernes al alcalde de Degaña (Asturias), el socialista Oscar Ancares Valín, disculpas públicas ante lo que considera una "actitud machista inaceptable en un cargo público", después de que de forma reiterada, en un Pleno municipal, se dirigiera a la concejala Sofía Barredo como "corazón".

La secretaria de Igualdad de la formación, Begoña Collado, se ha dirigido al regidor para trasladarle el malestar de la organización y exigir que se comprometa a "evitar en el futuro un lenguaje que esconda cualquier sesgo machista y/o sexista".

Destaca IU que la comunicación se la han enviado tres veces: la primera al correo general que el propio Ayuntamiento publica en su página web; la segunda a un correo del alcalde; y una tercera, en este caso a través del Registro Electrónico, después de que desde el propio consistorio se rechazara dar por recibido el primer email.

Collada explicaba así el sainete de la comunicación con el Alcalde y, no sin ironía, se mostraba dispuesta a viajar hasta el concejo si fuera necesario. "Ayer enviamos un correo electrónico al Alcalde que, en esta ocasión, ha demostrado ser muy formalista y muy burócrata. Ese correo no le ha servido, pero para nosotros eso no es un problema: hoy mismo hemos procedido a enviar un correo certificado y, en cualquier caso, si esto no le pareciera suficiente, tampoco tendríamos ningún problema en viajar hasta Degaña", ha indicado.

En la misiva, la secretaria de Igualdad de Izquierda Unida de Asturias, exige a Ancares unas disculpas públicas a Sofía Barredo, así como su compromiso de evitar en el futuro un lenguaje que esconda "cualquier sesgo machista y/o sexista"

La dirigente de IU reprocha al Alcalde el uso de un "lenguaje trasnochado, condescendiente y machista" en el que, apostilla, "no puede tener cabida en el máximo órgano de control democrático de un ayuntamiento".

"Estoy convencida de que la sociedad lo que menos desea y espera de sus representantes, más cuando estos dicen ser progresistas, es que repliquen formas comunicativas que expresan un sistema de interrelaciones basado en la desigualdad por sexos, como ha sido en este caso", ha dicho.

Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, el pasado 29 de septiembre, Barrero ya denunció esta situación y acusó a Ancares de utilizar "expresiones sexistas" en los plenos".