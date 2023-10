El PP considera que la “enorme movilización popular” que se vio en el centro de Barcelona este domingo contra la amnistía, una convocatoria de Sociedad Civil Catalana, refleja el “hartazgo social de la mayoría” al ver que una “minoría privilegiada impone su voluntad” y que hay políticos “dispuestos a aceptar cualquier chantaje” por seguir en el poder.

El portavoz electoral popular, Borja Sémper, sacó pecho por el resultado de este 8 de octubre. “Esta amnistía no es por convivencia ni es un gesto de generosidad. No va a beneficiar al pueblo catalán ni al conjunto de España. Solo beneficia a los políticos que les afecta y a quien la concede. Es un mero pago para seguir en el Gobierno”, zanjó.

A pesar de que el PP insistió en que era una convocatoria “apartidista”, recalcando que Alberto Núñez Feijóo acudió “como un ciudadano más” (también lo hizo la secretaria general, Cuca Gamarra; y cuatro presidentes autonómicos, entre ellos, Isabel Díaz Ayuso), Sémper aseguró que “la esperanza” del acto en Barcelona es ver “que existe una alternativa” frente a “los políticos que se amnistían entre sí aunque no tenga encaje constitucional”.

“Sabemos que no es moral ni éticamente aceptable. Es una afrenta que da alas a los que quieren subvertir el orden constitucional”, reprochó Sémper, poniendo en valor, precisamente, que el PP acudiera a la manifestación. “Es un gesto de dignidad democrática y es decirle a la mayoría social que no estamos dispuestos a pasar por esa vergüenza. No vamos a dejar solos a los catalanes. Va a haber una respuesta contundente del PP”, continuó.

Después de que Feijóo asegurara en una entrevista en Cataluña Radio que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la futura ley de amnistía (cuyo alcance y nombre, en realidad, todavía se desconocen), Sémper remarcó la idea de que el PP no descarta mantener acciones en la calle y otros elementos de presión para denunciar los pactos del Gobierno. “No descartamos nada en defensa de la igualdad de los españoles. Ni movilizaciones, contundentes y serenas, ni otras acciones. Siempre acompañadas del respeto institucional”, aseguró.

“Lleva meses ocultando lo que negocia”

Sémper hizo un discurso muy duro contra Sánchez, acusándole de “llevar meses ocultando lo que está negociando” y exigiendo “claridad” en la reunión que en la tarde de este lunes mantienen los dos principales líderes. “Sánchez ya pronuncia la palabra amnistía. Ahora solo falta que lo haga también con Feijóo”, zanjó.

El portavoz electoral, como lleva haciendo tiempo su partido, también cargó de nuevo contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por no haber fijado una fecha para el debate de investidura del socialista. “Los que apretaban a Feijóo por perder el tiempo ahora parecen dispuestos a seguir dejando que pasen los días”, se revolvió.