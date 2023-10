"Catetada" frente a la apuesta internacional de Madrid. Así es como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado las acusaciones que se vierten desde las altas esferas del Ministerio de Hacienda y entre la izquierda en general por insistir en que la Comunidad de Madrid ejerce un dumping fiscal frente a otras comunidades autónomas con su política de bajada de impuestos y apunta que cualquier intento del Gobierno de la nación por limitar la capacidad fiscal de los ejecutivos regionales es también "un atentado a la propia Constitución".

Tal y como informa este martes este diario, el Gobierno en funciones de Sánchez retoma su discurso y promesa electoral estos días previos a la conformación de un nuevo Gobierno de coalición sobre la armonización fiscal entre comunidades autónomas. Molestos porque ahora la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PP y con la intención de frenar una "espiral" de supresión de impuestos de sucesiones, desde el Ministerio de Hacienda se insiste en la idea de vincular la “armonización fiscal” a una futura reforma del sistema de financiación autonómica. En cualquier caso, advierten que esta no llegará si no hay un texto pactado con el PP.

"Me parece una catetada" porque Madrid no compite con otras regiones sino que está "al servicio de España" y de esa forma compite con otras capitales extranjeras, ha señalado Ayuso en respuesta a esta información. "Es una falta de lealtad" y en su opinón es incomprensible el "trabajo constante del Gobierno contra Madrid". Esta posible reforma de la financiación asociada a la armonización fiscal supone "violentar la Constitución española", ha añadido Ayuso, insistiendo en que la propia Carta Magna concede a las comunides autónomas su derecho a la autonomía fiscal. "Si quieren igualar a todos a la baja, que bajen los impuestos a los autónomos en otras comunidades y ahí empezarán a tener armonización", se ha quejado.

Ataque a Madrid

Ayuso ha ironizado asimismo sobre el termino en sí, la armonización fiscal es en su opinión una "cursilada" inventada para "volver a meter las manos en la Comunidad de Madrid". "Es un atentado contra la Constitución, pero este Gobierno lo hace desde el artículo 1. (...) Pensarán que no nos llegan los brazos para estar a todo", ha añadido para rematar que ni ella ni su partido tienen intención de dejar esta batalla. La ha dado durante los últimos cinco años y no va a parar ahora por mucho que Sánchez repita en el Gobierno. "No creo que a ninguna nación del mundo le vaya bien porque a su capital le vaya mal", se ha lamentado, advirtiendo que no pidan ni a Madrid ni a otras comunidades que ejerzan su derecho a la autonomía fiscal mientras dejan que en el País Vasco y en Cataluña hagan "lo que les da la mismisima gana" con los tribuntos.

El Gobierno regional aprobó la pasada legislatura la Ley de Defensa de la Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid precisamente para blindarse ante cualquier intromisión del Ejecutivo de Sánchez en materia fiscal y tributaria. Su objetivo es enfrentarla con cualquier iniciativa estatal que busque limitar la capacidad fiscal de las comunidades autónomas. Oponerse, en definitiva, a una posible armonización fiscal o limitación de actuación sobre los tributos cedidos por el Estado, como el que ahora vuelve a estar sobre la mesa.Pretende ser una muralla legal pero por su alcance real frente a una eventual Ley Orgánica tiene más de parapeto sobre el que basarse para tener un argumento discursivo para cuando llegue el momento de dar esta batalla por la autonomía fiscal que Ayuso defiende y le ha servido desde que es presidenta para confrontar con Pedro Sánchez.