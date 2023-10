La Asamblea de Madrid tiene previsto aumentar el sueldo a todos los funcionarios de la casa y también a los diputados. El incremento a los primeros viene marcado por las órdenes que llegan del Ministerio de Hacienda, el de sus señorías es una decisión política. Y como tal, genera también controversia entre los grupos de la cámara autonómica. Aun estando en las antípodas prácticamente en todo, Más Madrid y Vox se han puesto de acuerdo en rechazar una mejora de las condiciones retributivas de los diputados del parlamento autonómico.

Según confirman fuentes de la Asamblea, la propuesta que ahora se remite a la Comunidad de Madrid para que sea incorporado al proyecto de presupuestos que será presentado en los próximos días, incluye un incremento del 3% para los funcionarios y del 2% para los diputados. El argumento utilizado y defendido también por el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, tras la junta de portavoces, es que desde 2010 sus señorías tuvieron el sueldo congelado hasta 2020. Solo ese año recibieron un incremento del 2% y desde entonces hasta hoy no se han tocado sus sueldos.

Así, los cerca de 3.570 euros que reciben ahora los diputados rasos que no tengan entre sus funciones la presidencia de una comisión, la portavocía o alguna otra función extra, se verán aumentados en cerca de 140 euros más al mes. Díaz Pache ha defendido que en la Asamblea, presidida por el popular Enrique Ossorio, se está haciendo "un gran esfuerzo para recortar gastos que compense la subida inflacionaria” y ha insistido en que es "evidente que ha habido un esfuerzo de contención" en la elaboración del presupuesto si se tiene en cuenta "el incremento de la inflación.

40 millones de presupuesto

Su hasta ahora socio habitual, sin embargo, ha rechazado de plano esta medida. Rocío Monasterio ha lamentado que una entidad como la Asamblea necesite de un presupuesto de 40 millones de euros (alrededor de 700.000 euros más que el año anterior), que en la propia institución defienden que se destina casi por completo a gasto corriente, y ha mostrado su desacuerdo con el proyecto en la junta de portavoces, según ha declarado ella misma al salir. De hecho, ha insistido en que es el único grupo que ha votado en contrado y se ha preguntado también por qué no se detalla “qué se va a hacer con el dinero del grupo de Podemos que ya no está, 400.000 euros" que asegura que no saben a "qué se va a dedicar”.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, se ha mostrado a favor del incremento a los funcionarios, que viene determinado por el Gobierno de la nación, pero ha asegurado que mostrarán su rechazo a lo relativo a los representantes públicos cuando tengan que presentar sus enmiendas para que se desligue del "mismo paquete" el aumento a los trabajadores públicos y el de los diputados.

En el PSOE han optado por tachar de "populista" la negativa de Monasterio, sin entrar más en el fondo de la cuestión y asegurando, por boca de la portavoz adjunta, Llanos Castellanos, que “hay que preocuparse de otras cosas”.

A pesar de las críticas que se puedan manifestar, es muy duduso que puedan tener algún efecto real sobre el presupuesto de la cámara, ya que una vez que llegue al pleno el proyecto definitivo de las cuentas de la Comunidad para 2024, el PP no necesitará negociar nada y lo aprobará con su mayoría absoluta.

Respecto al incremento de la nómina de los funcionarios, la actualización de retribuciones el Ministerio de Hacienda ya estableció que será del 2% de manera fija y se fijará un 0,5% opcional que estará vinculado al IPC armonizado. "El alza total en el periodo 2022-2024 habrá superado el 8%, pudiendo alcanzar el 9,5% en esos años, en función de las variables contempladas en las cláusulas de revisión", según apunta el ministerio en una nota sobre este asunto. .