Carles Puigdemont deja claro que no piensa renunciar a su objetivo de lograr la independencia porque esta es "la única manera" para que Catalunya siga "existiendo como nación". En plena cuenta atrás para la fecha límite para que haya una investidura, el mediador y el reconocimiento nacional continúan siendo dos nudos en unas negociaciones que todas las partes coinciden en que siguen adelante sin querer llevarlas al límite y que tienen como epicentro una ley de amnistía de la que no sueltan prenda. Tanto Pedro Sánchez como el expresident llevan días perimetrando su respectivo margen de maniobra, y si el presidente en funciones busca despejar la vía unilateral como amenaza, el líder moral de Junts tiene como objetivo que las aspiraciones independentistas no queden lesionadas en un eventual pacto.

Per si algú ha perdut aquest fragment de la meva conferència del 5 de setembre a Brussel·les, el torno a reproduir: pic.twitter.com/9ImlYxfXIu — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 22 de octubre de 2023 De esta situación emana que Puigdemont haya vuelto a publicar un nuevo mensaje con la intención de marcar la pauta en una negociación de la que los interlocutores miden con cuentagotas cuándo intervienen públicamente y en qué términos para tirar de la cuerda, pero sin romperla. En su misiva en la red X -antes Twitter- ha recordado uno de los fragmentos de su intervención el pasado 5 de septiembre en Bruselas para explicar sus condiciones para explorar el sí de Junts a la investidura. En concreto, la que hace referencia a que Cataluña es "una vieja nación europea que ha visto atacada su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714, hecho por lo que ve en su independencia política la única manera de continuar existiendo como nación". El PSC pide huir de "personalismos y partidismos" para resolver el conflicto en Cataluña Una manera para transmitir que ni un supuesto acuerdo para la investidura ni tampoco la aprobación de la ley de amnistía supondrán poner fin a la raíz del conflicto. Justo este domingo, el líder del PSC, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a abandonar los "personalismos" y los "partidismos" para aprovechar lo que considera como una "oportunidad excepcional" para acabar con el conflicto en Cataluña.