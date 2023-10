Han pasado seis años desde que el Parlament hizo la declaración unilateral de independencia (DUI), pero a pesar de que resultó fallida, una parte del independentismo sigue reivindicándola y exigiendo que se saque del cajón. Quien lo hace con más vehemencia es la ANC, pero también Junts intenta erigirse como el garantes de que esta llama se mantenga viva. Y de eso se ha encargado este viernes el expresident Carles Puigdemont, en plenas negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

"No renunciamos ni renunciaremos", ha afirmado en un mensaje en la red social X -antes Twitter-, en un momento en que hay voces que exigen condicionar la eventual exoneración de los líderes del 'procés' mediante una ley de amnistía a un abandono explícito de la vía unilateral. Pero, según Puigdemont, no solo no renuncian, sino que la mantienen "viva" para cuando "el independentismo en su conjunto sepa reunirse en una única estrategia, superando tentaciones partidistas".

El Parlament és el representant legítim del poble de Catalunya. Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. És a partir d’aquesta legitimació i dels resultats del referèndum de l’1 d’octubre que avui fa sis anys, el @parlamentcat va proclamar la independència de Catalunya.… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 27 de octubre de 2023

Así, el líder moral de Junts ha querido enviar el mensaje a los socialistas de que el pacto no puede suponer una renuncia para el soberanismo, ni tampoco debe deconstruir lo que se empezó en 2017 "a pesar de que a algunos les parezca poco y a otros les parezca demasiado". "No hemos renunciado ni renunciaremos, por más dificultades que haya y por más esfuerzos que algunos hagan para desdecirse de ello", ha añadido.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha asegurado que su partido no renuncia al "valor político" de la DUI ni a la "legitimidad para hacerla efectiva", recordando también que el Parlament no la ha revocado.

Una posición diferente a la de la republicana Carme Forcadell, quien en aquel momento ocupaba la presidencia de la Cámara catalana. En una entrevista en la ACN, Forcadell ha asegurado que la DUI fue "legítima", pero ha reconocido que no sirvió "para hacer efectiva la república" y ha avisado de que hay que "revalidarla". "Es la base para hacer otra que se pueda implementar", ha argumentado. Forcadell ha apostado por la vía acordada y por hacer un nuevo referéndum, aunque ha asegurado que no se debe "renunciar a ninguna herramienta para lograr la libertad" del Cataluña. En declaraciones a La SER, ha confiado en que "ojalá haya investidura de Sánchez", porque eso significará que Cataluña ha "avanzado mucho nacional y socialmente" en temas sociales como "reducir o corregir el déficit fiscal", el traspaso de Rodalies o "que se estará en camino de ejercer la autodeterminación".

La ANC pide "aplicarla" ya

En cambio, quien pide aplicar la DUI sin más dilaciones es la Assemblea. "Aquella resolución sigue vigente, solo hay que aplicarla y hacerla efectiva", ha espetado su presidenta, Dolors Feliu, en un mensaje en las redes sociales, en el que insiste en no hacer "concesiones a aquellos que suprimieron la soberanía del Parlament mediante el artículo 155".

"Solo la DUI y su implementación nos hará plenamente libres", ha añadido, y ha vuelto a dejar entrever su voluntad de presentarse a las próximas elecciones catalanas: "Si ellos no lo hacen, lo haremos nosotros". En estos momentos, la ANC tiene pendiente consultar a sus bases, a finales de este año o a principio del que viene, sobre la creación de la conocida como 'lista cívica'.