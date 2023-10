El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido ante miles de concentrados en la madrileña plaza de Colón y calles aledañas -100.000 asistentes según datos de la Delegación del Gobierno- que "las libertades de España están amenazadas" por Pedro Sánchez, y esa amenaza y "el golpe que se perpetra desde la Moncloa es lo que nos reúne otra vez aquí".

"Sánchez no te atrevas a invocar el nombre de España para pisar las leyes legítimas, y si lo haces es mejor que en el próximo encuentro con Puigdemont le digas que te vaya preparando la habitación de invitados de Waterloo", ha dicho el líder de Vox ante los concentrados, convocados por la Fundación por la Defensa Nacional de España (DENAES) y más de 62 asociaciones adheridas.

Si bien la Fundación Danaes ha invitado a la convocatoria a los líderes de todos los partidos políticos, no ha habido representación del PP a nivel nacional aunque sí han asistido reconocidos exdirigentes como la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, que a su llegada ha dicho acudir por la plataforma Pie en Pared, de la que forma parte y que preside el exportavoz de Cs Juan Carlos Girauta. Aguirre ha alertado de que la amnistía no es lo peor porque ahora viene también el referéndum de autodeterminación, así que el PP y otros partidos "van a tener que estar permanentemente movilizados en la calle".

En su discurso, Abascal se ha referido a Sánchez como el "político que pretende amnistiar a otros políticos para mantenerse en el poder" y ha calificado a Sánchez de "megalómano" que pasará a la historia como "el gran traidor de la patria". Abascal ha insistido en que si el "autócrata sin escrúpulos" (en referencia a Sánchez) se atreve a "liquidar las leyes que permiten la convivencia" tendrá que responder ante todos los españoles.

"Sánchez no te atrevas a invocar el nombre de España para pisar las leyes que a todos nos obligan" ha insistido el líder de Vox, que también ha acusado al presidente en funciones de elegir "de socio a los prófugos de la justicia, a Hamás, a los violadores excarcelados y, por tanto, a los enemigos de los intereses de los españoles". "Los que estamos aquí" ha dicho, también han elegido, pero "más allá de partidos y de siglas" y ha afirmado que Sánchez y sus decisiones "no pasarán por encima de todos. No lo permitiremos".

Piden otras elecciones

También ha intervenido en el acto el presidente de Pie en Pared, Juan Carlos Girauta, que ha asegurado a los asistentes que seguirán movilizándose en la plaza de Colón, escenario que ha tildado de "símbolo de los constitucionalistas", y ha hecho referencia a la foto de 2019 de PP, Cs y Vox en ese lugar para exigir elecciones anticipadas a Sánchez.

Girauta ha reprochado a Sánchez que en el Comité Federal del PSOE ni siquiera se haya valido de eufemismos, reconociendo abiertamente que va a conceder la amnistía. Eso, en opinión de Giratua, significa "que no solo se perdonan las penas, el mensaje que se da es que nunca se delinquió y que Puigdemont hizo bien en declarar la independencia de Cataluña porque era legítimo y justo".

Al grito de "Puigdemont a prisión", los concentrados también han asistido a la intervención del presidente de la Fundación Denaes, Iván Vélez, que ha rechazado rotundamente la amnistía porque asumirla sería reconocer "que los golpistas tenían razón y que España es una nación tiránica, que usa las instituciones para violentar a sus ciudadanos".

El presidente de Denaes ha dado también un no rotundo a la autodeterminación porque "la secesión es un robo de una parte de la nación española". En declaraciones a los medios, Vélez ha lamentado la ausencia de la plana mayor del PP, de quien ha dicho tiene un discurso ambiguo ya que la concentración de hoy tiene una "connotación patriótica inequívoca".