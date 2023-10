El Ministerio de Inclusión ha convocado para la tarde de este martes una reunión con consejeros de las comunidades autónomas y representantes de las principales ciudades. Les cita para informarles de la gestión de la actual crisis migratoria. En el encuentro, que será telemático, proporcionará a los asistentes una “foto de situación” de la afluencia a Canarias y el reparto de migrantes por el país, confirman fuentes gubernamentales. La entrega de cifras del Ejecutivo saldrá al paso del uso político y de las quejas por deslealtad y falta de información que hacen dirigentes del PP y Vox desde la pasada semana.

Inclusión preparaba este lunes la reunión mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajaba a Senegal para “fortalecer”, según las mismas fuentes, la cooperación de ese país en el intento de parar la salida de cayucos. El viaje se produce en medio de una lluvia de bulos racistas y xenófobos en redes sociales que, en España, atraen la atención de las Fuerzas de Seguridad.

En la tarde de este lunes solo faltaban dos comunidades por confirmar su asistencia a la cita de Inclusión. Andalucía, Cataluña y Extremadura habían ratificado; son, por ese orden, las que más migrantes han recibido por el momento desde Canarias, superando Andalucía los 2.000 y llegando Cataluña a 1.878 la pasada semana. Extremadura recibe más que otras comunidades de mayor presupuesto.

Bronca extremeña

El caso extremeño explica la composición de la reunión: no solo participarán consejerías afectadas, también las cinco principales ciudades (Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Barcelona; el alcalde Jaume Collboni tiene confirmada su presencia), las principales villas canarias y municipios que, como Mérida, son destino de contingentes importantes de migrantes.

En la capital extremeña el ayuntamiento ha cedido un antiguo albergue juvenil para recibir más de los 200 que ya alberga. Es un caso similiar al de Alcalá de Henares (Madrid), ciudad también invitada, donde están a punto de pasar de 300 a 400 por el acondicionamiento de un cuartel. Defensa presta a Inclusión tres instalaciones militares: además de en Alcalá, en Cartagena y en el barrio madrileño de Carabanchel.

Extremadura es además paradigma del uso esta crisis como ring político. El 17 de octubre, la portavoz de la Junta que gobierna el PP con Vox, Victoria Bazaga, mostraba la colaboración de su Ejecutivo para acoger migrantes en “coordinación” con el Gobierno central. Una semana después, y tras abrir la madrileña Isabel Díaz Ayuso la ofensiva, su compañera de partido y presidenta extremeña, María Guardiola, ha clamado contra la “deslealtad institucional” del Gobierno central y su “falta de coordinación”.

Pax catalana

Contrasta ese clima con la experiencia catalana. El pasado viernes reunió el delegado del Gobierno central en Cataluña, Carlos Prieto, lo que Interior llama “grupo operativo”. Participan representantes de la conselleria de Igualtat de la Generalitat, la Federació y la Associació Catalana de Municipis, el Ayuntamiento de Barcelona, las oenegés ACCEM y Cruz Roja, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), los Mossos, la Policía y la Guardia Civil.

Esta semana es Blanes (La Selva, Girona) la localidad catalana con más migrantes -400- desviados de la ola humana que rompe en Canarias. La localidad barcelonesa de Calella (Maresme) alberga ya 320. Contrastan sus datos con los de El Masnou (6) y Barcelona (18). Lleida capital tiene 54 y la ciudad de Tarragona 45.

Los datos pueden cambiar según evolucione la crisis. De hecho, la cifra varía cada día, pues los migrantes albergados por Inclusión no están confinados: en tanto se resuelve su acogida, residencia o devolución tienen libertad de movimiento. Un porcentaje aún no cerrado de senegaleses que arribaron en julio a Canarias en la primera fase de esta crisis ya no están en España, aseguran fuentes policiales. Los senegaleses llegan con el objetivo de seguir viaje a Francia, donde esperan tener mejor acomodo idiomático y económico.

De urgencia

Se gestionan tantas llegadas (el 15 de octubre ya eran 23.537, 90% hombres, recalados en cayuco en Canarias) con el mismo procedimiento de urgencia que desarrollaron Interior e Inclusión ante el aluvión de ucranianos desplazados por la guerra. El pasado 1 de octubre los originarios del país invadido y empadronados en España eran ya 211.408.

Por agotamiento de la red básica de acogida, Inclusión está recurriendo a alquilar hoteles, como ya hizo con más de 10.000 ucranianos. Eso explica que en Cataluña, por ejemplo, los subsaharianos se envíen más a la costa urbanizada que al interior rural. Inclusión está tirando para esta crisis de contactos hoteleros que ya hizo cuando entraban en España millares de personas huyendo de la guerra europea.

Los migrantes llegan a Cataluña desde Canarias en vuelos que aterrizan en el aeropuerto de El Prat. Tras el viaje, que han hecho con agentes policiales y voluntarios de oenegés, son derivados en autocares. Los Mossos custodian los puntos de estancia temporal, en previsión de incidentes de rechazo que, de momento, no se han reportado en ningún punto de España.

Lluvia de bulos

Inclusión distribuye migrantes para aliviar la presión en Canarias mientras Interior trata de cerrar la brecha en Senegal. Marlaska y los jefes del despliegue de Policía y Guardia Civil en aquel país se han sentado este lunes en Dakar con el titular de Interior senegalés, Sidiki Kaba, y sus mandos policiales y navales.

El ministro español ha donado en Dakar seis drones para reforzar la detección de cayucos que zarpan hacia Canarias. Marlaska ha pedido a Kaba “actuar con mayor celeridad” y evitar “más muertes inocentes en el mar”. Lo ha dicho, por cierto, cuando el otoño está poniendo fin a las calmas en esa zona del Atlántico, disparando el peligro de la travesía.

España tiene ahora desplegados 33 guardias y 5 policías, un avión CN-235, cuatro barcos, un helicóptero y 13 todoterrenos en Senegal. A 29 de octubre, según ha difundido Interior, habían sido interceptadas 7.132 personas que se dirigían a Canarias desde algún punto de aquel país.

Los datos contrastan con la desinformación. Según se agravaba la crisis migratoria, bulle en las redes sociales una sopa de bulos xenófobos. Ha renacido el fake del barco nodriza, según el cual los migrantes viajan en una embarcación de gran tamaño, que los suelta cerca de Canarias para que terminen en cayuco.

Reproduciendo un patrón, los mensajes de esta campaña movida por perfiles de ultraderecha insisten en que los llegados en esta oleada africana son “hombres en edad militar”, detalle que subraya también la propaganda de Vox.

El fenómeno ha llamado la atención de las Fuerzas de Seguridad, que lo observan en previsión de que pueda alterar el orden público. Entre los agitadores, según consta a fuentes policiales, hay guardias y policías, así como activistas de sindicatos del gremio.