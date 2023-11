¿Quiénes son las 9 personas que la Guardia Civil vincula con Tsunami Democràtic?

En el informe con el que la Guardia Civil pone fin a sus pesquisas con relación a la organización y financiación de la plataforma Tsunami Democràtic, nacida para coordinar las movilizaciones contra la sentencia del procés, se habla de una serie de personas que, "según lo constatado a lo largo de la presente investigación (...), han ocupado un significante rol en su seno". Las que cita el informe de 202 páginas entregado este jueves en el Juzgado Central de Instrucción número 6 y al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, son las siguientes:

Marta Rovira

Aunque la secretaria general de ERC no utiliza su nombre, sino 'Matagalls', la Guardia Civil concluye que es ella por varias razones, entre ellas, que reside en Suiza y el ascendente que tiene sobre el 'exconseller' de Esquerra Xavier Vendrell, que acude a ella a pedirle apoyo de la estructura paras las movilizaciones que realiza Tsunami Democràtic. También por los mensajes que se intercambia con el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, para un encuentro en Ginebra, en el que ella comenta la preferencia por un festivo, cuando haya menos actividad. Para los investigadores también es relevante que hable del 1-O donde dice que actuó con "abuso de posición" y que lo entienda necesario también para "la bendición de las organizaciones" para Tsunami.

Oriol Soler

La Guardia Civil ha podido determinar que este empresario empleaba los seudónimos 'Rigoberta' y 'Rigoberta2' en la aplicación Wire. Con el análisis del teléfono se ha constatado Soler ocupa un puesto relevante en varios de los grupos que conforman la estructura organizativa de Tsunami. Según el informe entregado en el juzgado, “toma decisiones sobre la comunicación estratégica” del movimiento, se encarga de la relación de la plataforma con los medios de comunicación públicos, concede y concierta entrevistas y exclusivas en aras de que Tsunami tenga el mayor alcance mediático posible e incluso redacta y elabora los comunicados. En todos estos cometidos, según los investigadores, Soler “tiene capacidad de decidir”, lo que denota “un carácter directivo en esta materia”. Además, participa “activamente” en la búsqueda de apoyos de Tsunami, especialmente en lo que respecta al apoyo de figuras políticas vinculadas al independentismo, organiza acciones de la plataforma y toma decisiones económicas. En un momento dado plantea hacer facturas falsas.

Xavier Vendrell

El exconseller con ERC es usuario de la aplicación Wire en la que emplea el seudónimo 'Indigo' y del programa Threema en la que se hace llamar 'Escobar'. Según la Guardia Civil, “es uno de los miembros destacados” del Tsunami. Esta aseveración se sustenta en que conocía la estrategia de la plataforma, ya que con carácter previo sabía las acciones que se iban a llevar a cabo y tenía acceso a información privilegiada. También participó en la organización de algunas movilizaciones. Se han detectado conversaciones que muestran que Vendrell “ejerció labores de coordinación o de búsqueda de apoyo” entre la plataforma y ciertas personalidades políticas del entono independentista. En una conversación con Marta Rovira, en octubre del 2019, Vendrell le dice: "Vemos en los diferentes territorios algunos problemas para llevar adelante el encargo. Haría falta que la estructura del partido no la tuviéramos en contra. ¿Puedo ir a hablar con Luis?”. Según el instituto armado, este mensaje desvela que el exconseller buscaba que la estructura de ERC apoyara Tsunami. Una vez puesto en marcha el “encargo” de la plataforma, Vendrell participó en el plan estratégico de la organización, siendo una de las personas que coordinaba algunas acciones desde un plano directivo, con un papel importante en la estructura.

Marta Molina

La Guardia Civil apunta a que ejercía una “cierta responsabilidad sobre los equipos de acción”. Con el apodo de 'Mandela', estuvo a cargo de un grupo de personas sobre las que ejerció una labor directiva y organizativa sobre el terreno y que habrían participado en varias acciones, como el intento de bloqueo del aeropuerto de Madrid. En un chat escribió: “Dejarlo todo a punto para salir por la mañana; no llevéis distintivos, ni banderas, ni camisetas, ni las letras CAT en el vehículo; no entrar en ningún conflicto, no subir nada a redes sociales que les relacione con la excursión y mantener siempre la calma”. Los agentes consideran que esta activista “posee ascendencia sobre otros componentes” de Tsunami. En el corte de la AP-7 se encargaba de “la distribución de los efectivos que componían su equipo en puntos estratégicos”. En la acción realizada en el partido entre el Real Madrid y el Barça el 18 de diciembre del 2019, sus labores se centraron en la gestión del equipo operativo que chutó las pelotas y de la coordinación con otros grupos.

Josep Capmajó

La Guardia Civil le atribuye los seudónimos 'Ainvar the Druid' y 'Canalla', y tiene en cuenta que él mismo se describe como "una persona con formación en seguridad privada, escolta privada y ciberseguridad", lo que le llevó a realizar labores de seguridad junto a Marta Molina de algunos 'consellers' y diputados catalanes cuando declararon en Madrid en noviembre de 2017. El informe le atribuye contactos con personas con acceso a bases policiales a las que pregunta por matrículas o "protocolos policiales de acceso restringido", así como participar en acciones y coordinar, junto con otros, su "planificación, monitorización y seguimiento (...), así como los posibles incidentes que se pudieran derivar durante su desarrollo".

Jesús Rodríguez Sellés

Periodista en 'La Directa', utiliza el seudónimo 'Congestus'. En un mensaje del 22 de agosto de 2019 le avanza a Josep Lluís Alay el siguiente mensaje: "El lunes 26 de agosto se dará a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde Òmnium informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia". También expresa las dudas de si era mejor esperar al 30 para que ya se hubiera celebrado la reunión de Ginebra. De ello la Guardia Civil deduce que ocupaba un puesto de relevancia en la plataforma.

Jaume Cabani

La Guardia Civil considera que tiene una “notoria participación” en la financiación del Tsunami. Su apodo en el sistema de mensajería es 'Kanabo'. A esta conclusión se llega por las evidencias halladas en el móvil de Josep Lluis Alay, en el que se encuentra una conversación con un usuario registrado en el terminal como "Nicola Ticino138" y que corresponde como Nicola Foglia. En ella se habla sucesivas veces de un posible encuentro entre Nicola, unos acompañantes y Puigdemont, probablemente en Italia. El día 14 de octubre de 2019, fecha de la protesta de Tsunami en el aeropuerto de Barcelona, Nicola transmite a Alay que dispone de “bastante dinero” en un banco catalán y que puede financiar la entrega de comida y agua a los manifestantes. Alay le responde que lo va a consultar, para, dos horas más tarde, añadir que es posible ofrecer dinero directamente a la organización a través de una cuenta en Suiza a nombre de Jaume Cabani, facilitándole los datos y la dirección de la entidad bancaria. Nicola le comenta que donará 6.000 francos suizos. Participa en dos grupos de mensajería sobre recaudación de fondos.

Rubén Wagensberg

El diputado y cuarto secretario del Parlament por ERC utilizaba el seudónimo de 'Konan'. La Guardia Civil le atribuye "un puesto de significativa responsabilidad en el ámbito de la comunicación corporativa" para lo que se coordinaba con Oriol Soler. Con él "decide sobre aspectos como el contenido de los comunicados, su forma y el momento de publicación, siguiendo una estrategia comunicativa previamente planificada que busca sacar el mayor rédito posible de las acciones de Tsunami", con entrevistas y comunicados públicos.

Oleguer Serra

Consejero ejecutivo de Ómnium Cultural e ingeniero electrónico, utilizaba seudónimo 'Pare Carbasser' por el juego infantil en el que este personaje adopta una función de árbitro. A través de sus mensajes con otros miembros de la plataforma se deduce que "tiene capacidad directiva en el ámbito de la comunicación pudiendo decidir sobre la tendencia política de los comunicados, así como el contenido de los mismos e incluso la información que se puede ir anticipando a los seguidores del movimiento". Su interlocutor le reconoce autoridad al situarse, directamente, a sus órdenes, dice la Guardia Civil. También se intercambia mensajes con Oriol Soler sobre planificación y estrategia a seguir por la plataforma e, incluso, la creación de una app. El empresario también habla con él sobre cómo maquillar un gasto con una factura falsa.