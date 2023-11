Oriol Junqueras: "Si el PSOE no cumple, no será un pacto de legislatura"

Oriol Junqueras (Barcelona, 1969) ha sido el encargado de firmar y defender el acuerdo de investidura de ERC con el PSOE. Si la amnistía sale finalmente adelante, el líder de Esquerra Republicana dejará de estar inhabilitado y recuperará todos sus derechos políticos. En definitiva, podrá volver a ser candidato.

Junts todavía no ha cerrado su acuerdo con el PSOE. ¿Puede haber una repetición electoral?

No me corresponde valorar lo que harán otros, sino explicar lo que ha intentado hacer ERC, que es que Catalunya gane: en financiación, reduciendo la deuda de la Generalitat en 15.000 millones; en competencias de Rodalies, para asegurar un buen servicio para la ciudadanía; y con la amnistía. Por tanto, esperamos que todos los otros actores políticos, sociales y económicos actúen con la misma responsabilidad, pensando en Catalunya.

La amnistía cerrará la etapa del 1-O. Por un lado, porque terminará con la desjudicialización y, por otro, porque ERC apuesta ahora por un referéndum acordado. El pacto habla de "seguridad jurídica", ¿es esta la renuncia a la unilateralidad que reclamaba el PSOE?

Defendemos la amnistía, no como un punto y final, sino como el punto inicial de una negociación entre iguales, una negociación de verdad, entre Catalunya y el Estado español, que permita al conjunto de nuestra sociedad decidir su futuro votando. No renunciamos a la democracia y, por lo tanto, no renunciamos a todos aquellos actos de unilateralidad que son consustanciales a la democracia y tampoco a los actos multilaterales porque la independencia exige el reconocimiento de la comunidad internacional.

En una entrevista en El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, decía que si el PSOE "arrastra los pies" en la mesa de diálogo, la comunidad internacional "tomará nota". ¿Ha sido así?

Es evidente que el PSOE y el Gobierno han arrastrado los pies tanto como han podido y que han aceptado la mesa porque se han visto obligados. El PSOE es un partido que, en este sentido, tiene una actitud profundamente conservadora y desde nuestro punto de vista sí hay una parte de la comunidad internacional que toma nota cuando se expresan organismos como la ONU o el Consejo de Europa. Es nuestra apelación constante al derecho internacional lo que permite poner el contador a cero con la amnistía para iniciar una negociación de verdad, que sirva para que esta legitimidad democrática que el PSOE se compromete a reconocer en el acuerdo se exprese a través del voto de la ciudadanía.

El pacto recoge la continuidad de la mesa de diálogo, pero no fija la periodicidad. ¿En la primera reunión el Govern debería llevar el acuerdo de claridad de Pere Aragonès?

La mesa de negociación es importante en sí misma porque implica que el Gobierno reconoce que se tiene que sentar en una mesa a hablar de igual a igual con el Govern, admite la existencia del conflicto político y ha permitido la liberación de los presos políticos, la modificación del Código Penal y ahorrar una parte de la represión a mucha gente perseguida de forma injusta. Nada de lo que hicimos es delito. No lo es convocar y celebrar un referéndum, ni proclamar la independencia de Catalunya porque no está en el Código Penal.

¿Abre la puerta a que Junts regrese a la mesa?

Hay una mesa de negociación de gobierno a gobierno porque son los que representan nuestras respectivas sociedades. Al mismo tiempo, si otros agentes políticos, económicos o sociales creen que tiene que haber otros espacios, siempre estaremos a favor.

La amnistía podría provocar que las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sean archivadas o se resuelvan sin entrar al fondo de la cuestión.

No estoy de acuerdo con que una amnistía ponga palos en las ruedas a la hora de que la justicia europea condene a aquellos que han cometido delitos o que inhabilite nuestra posibilidad de obtener reparación. Es perfectamente compatible. Es más, en gran medida la amnistía es también un reconocimiento por parte del Estado de que muchas de las cosas que hizo, casi todas, estaban mal hechas y eran injustas.

Algunos de los policías que actuaron durante el 1-O serán exonerados. Usted dijo: "Votar no es un delito, pero golpear a ciudadanos que quieren votar sí lo es".

Sí. Las amnistías no pueden amparar delitos de lesa humanidad.

¿Y delitos de lesiones?

No se puede amnistiar un delito de lesiones en el que haya atentado contra la integridad física. Y es evidente que, si alguien cometió delitos contra las personas, no fuimos los que votamos, sino los que nos apalearon.

Junts dice que la amnistía acordada entre el PSOE y ERC es solo para "vips". ¿Qué responde?

[Ríe] La ley es para todo el mundo, no tiene exclusiones ni excepciones. Es para todos aquellos que han sido implicados en la causa política de la independencia de Catalunya y, en este sentido, nadie tiene que sufrir.

Un informe de la Guardia Civil concluye que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, fue coordinadora del Tsunami Democràtic. Con la amnistía, ¿esta causa será anulada y Rovira podrá regresar?

La causa del Tsunami nunca tendría que haber sido judicializada. Cada vez que hablamos con representantes de otros estados, de los cuerpos diplomáticos, todos coinciden que no tiene ningún sentido que haya esta persecución judicial.

¿Y el caso Volhov?

Entrará todo lo relacionado con el 'procés', con el 9-N, el 1-O y las protestas contra la sentencia.

Ya hay maniobras en el poder judicial contra la amnistía.

Los poderes fácticos del Estado español son poderosos. Lo han sido siempre y lo han sido tanto que, a menudo, han hecho saltar por los aires la democracia y han impulsado dictaduras de muchos tipos en muchos momentos de la historia del Estado español. Por lo tanto, no nos tendría que sorprender que caigan constantemente en la tentación de utilizar su poder contra la democracia.

Con la amnistía caerá su inhabilitación y podrá volver a la universidad y presentarse a las elecciones. ¿Usted quiere ser candidato?

Si se da esta circunstancia, la posibilidad de volver a la universidad seguro que será muy placentera. Por el resto de cuestiones, yo estoy aquí para servir mi país, como he hecho siempre. En la medida en que estoy aquí para servir a mi país, también estoy aquí para servir al presidente de mi país, que es Pere Aragonès.

¿Tiene ganas de servir a su país desde el Govern?

Creo que podemos servir al país desde muchos ámbitos diferentes y, por tanto, no hace falta ahora plantearnos aquello que no tenemos que plantearnos.

¿Cree que Aragonés necesita un segundo mandato para poder consolidar su obra de gobierno?

ERC gobierna con las mejores intenciones y con mejores prácticas que otros muchos. Si no pensara esto, no sería de ERC y, por tanto, cuanto más tiempo mejor y cuanto más apoyo mejor.

Puigdemont se marchó a Bélgica y si hay amnistía regresará sin ser detenido. ¿Se arrepiente de haberse quedado?

Soy partidario de que nadie vaya a prisión, especialmente si no lo merece. Por lo tanto, celebro que los inocentes no vayan a prisión, faltaría más.

En cuanto al traspaso de Rodalies, se creará una empresa mixta llamada Rodalies de Catalunya con mayoría de la Generalitat, pero las decisiones "estratégicas" se tomarán por mayoría cualificada, por lo que el Gobierno también deberá estar de acuerdo. ¿Tiene entonces capacidad de veto?

Cualquier decisión de carácter estratégico implica siempre a más de un agente. Si el Govern decide hacer un túnel ferroviario a través de los Pirineos, pero Francia no hace su mitad del túnel, no sirve de nada, ¿no? Es evidente que, cuando haya cuestiones que superen el ámbito territorial de Catalunya, habrá que implicar a otros actores, como en decisiones sobre el corredor mediterráneo o sobre los trenes de mercancías.

¿Qué verificador propone ERC para custodiar el cumplimiento del pacto?

Uno de reconocido prestigio.

ERC y Junts han negociado por separado la investidura de Sánchez. ¿Ha funcionado hacerlo en solitario?

Nosotros siempre hemos pedido coordinar la negociación. Desgraciadamente, Junts, una parte de Junts al menos, ha preferido que esta coordinación no existiera. Tampoco a nadie le puede sorprender a estas alturas. Ahora bien, esto no quiere decir que nosotros dejemos de insistir y no quiere decir que, algún día, Junts lo acepte. Yo creo que sería bueno para Catalunya.

El PSOE dice que el acuerdo con ERC le da a Sánchez estabilidad para toda la legislatura. ¿Es así?

Puede decir lo que crea oportuno, faltaría más, pero este es un acuerdo de investidura y que la legislatura tenga continuidad o no dependerá del nivel de cumplimiento de los acuerdos. Si el PSOE cumple los acuerdos, llegaremos a nuevos acuerdos y es más fácil que la legislatura tenga continuidad. Si los incumple, pues será prácticamente imposible.

Lo primero que requerirá Sánchez serán unos presupuestos para 2024. ¿Es partidario de intercambiar su apoyo a los del Estado a cambio del apoyo del PSC a los de la Generalitat?

Entre 2019 y 2023, el PSOE tuvo siempre 10 diputados de Cs y nuestros votos no eran imprescindibles. Ahora sí son imprescindibles y esto se tiene que reflejar en el bienestar de la gente. Los apoyaremos si son buenos para Cataluña. Sobre los catalanes, estamos convencidos de que nuestras propuestas presupuestarias son tan buenas que merecerán el apoyo de todos.