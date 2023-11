El PSOE espera sellar el pacto con Junts "en cualquier momento" aunque prevé la investidura la próxima semana

Pese a la tensión en las calles y las protestas frente a la sede socialista de Ferraz, las negociaciones entre el PSOE y Junts continúan tan vivas como hace una semana, cuando se reunieron por primera vez en Bruselas el expresident Carles Puigdemont y el número tres de los socialistas, Santos Cerdán, para tratar de cerrar lo antes posible una ley de amnistía que facilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Fuentes socialistas al tanto de las conversaciones han señalado este miércoles que continúan “trabajando intensamente” y que el pacto está "muy cerca”, por lo que podría llegar “en cualquier momento”.

Los socialistas enviaron el último documento al equipo negociador de Puigdemont el martes por la noche y están ahora a la espera de la respuesta de los posconvergentes. El escollo continúa estando en el amplio concepto de ‘lawfare’ que el exjefe del Govern quiere incluir en la norma para que beneficie a sus estrechos colaboradores. El PSOE se muestra dispuesto a dar un paso de este tipo, pero insiste en que todo tiene que ser “impecable” jurídicamente, para evitar que el Tribunal Constitucional tumbe la amnistía cuando la ley sea recurrida por el PP y Vox. De ahí la lentitud en los avances en las negociaciones, que han provocado que los socialistas hayan prácticamente desterrado la esperanza de celebrar el pleno de investidura esta semana, como deseaban. El escenario más probable con el que trabajan los colaboradores de Sánchez es que su reelección tenga lugar la semana que viene.

La idea es lograr un texto sin “fisuras” y sin puntos débiles, que no solo supere sin problemas el trámite parlamentario, sino que blinde a los colaboradores de Puigdemont, máxime teniendo en cuenta las últimas decisiones de la Audiencia Nacional. Aunque el tiempo transcurre sin avances evidentes, fuentes de la negociación insisten también en que no hay prisa y que la fecha límite sigue siendo el 27 de noviembre. “Lo primero es una ley sin fisuras, queda tiempo para la investidura”, aseguran estas voces, enfriando la posibilidad de que el pleno se produzca esta semana como se había anticipado. Las mismas fuentes sostienen que la tensión de las últimas horas derivada de las protestas y pintadas contra los socialistas no están condicionando la negociación ni marcan la agenda.

Las negociaciones, en todo caso, prosiguen bajo la máxima discreción. En Bruselas continúa Cerdán, que se desplazó a la capital comunitaria el domingo por la noche y sigue las conversaciones desde un céntrico hotel a escasos metros del Parlamento Europeo, al igual que la presidenta de JxCat, Laura Borràs, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y la líder en el Congreso, Míriam Nogueras. Según fuentes conocedoras de la negociación, no tienen por el momento previsto abandonar Bruselas. A quien no se vio físicamente esta semana hasta hoy es a Puigdemont. El expresident ha llegado al Parlamento Europeo, donde se ha reunido con los dirigentes de JxCat en su despacho, y este miércoles y jueves tiene prevista una sesión plenaria en la Eurocámara.