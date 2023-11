Las claves del debate de investidura de Sánchez: horarios, votaciones y los siguientes pasos

Las negociaciones de Pedro Sánchez con la media decena de partidos que necesita para reeditar la presidencia del Gobierno han sido intensas, pero finalmente han dado sus frutos. En los últimos días, el jefe del Ejecutivo en funciones ha cerrado los acuerdos con ERC y Junts -con la ley de amnistía como punto fuerte-, pero también con el PNV, el BNG o Coalición Canaria. Con estos respaldos, el líder del PSOE se enfrentará esta semana al debate de investidura. A continuación, todas las claves para entender qué ocurrirá estos días:

1. Miércoles y jueves de debate

Más de un mes después de que Alberto Núñez Feijóo pidiera la confianza de la Cámara Baja, logrando unos apoyos insuficientes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fijó este miércoles y jueves para el debate de investidura de Sánchez. La cita no se puso en el calendario hasta que el presidente del Gobierno en funciones tuvo atados todos los síes necesarios. Así, será este miércoles cuando Sánchez exponga su proyecto político ante la Cámara, pero la votación no se producirá hasta el jueves. De no lograr los 176 respaldos necesarios, habría una segunda votación el sábado, aunque los socialistas no contemplan este escenario.

2. Horas de intervenciones

El debate de investidura arrancará este miércoles a las 12:00 horas en el Congreso de los Diputados. Primero, Sánchez se subirá a la tribuna y, por tiempo ilimitado, podrá presentar su proyecto político. Después, habrá un receso. A la vuelta será el turno de los líderes del resto de partido, de mayor a menos. Es decir, empezará Feijóo, le seguirá Santiago Abascal (Vox), Yolanda Díaz (Sumar) y así sucesivamente. Cada uno de ellos dispondrá de 30 minutos para responder a Sánchez, más otros 10 minutos posteriores de contrarréplica. El líder del PSOE podrá intervenir en cualquier momento del debate.

En el esquema de tiempos que se maneja, este miércoles podrían intervenir Feijóo, Abascal, Díaz y los portavoces de ERC y Junts. Así, el jueves arrancaría el debate a las 9:00 horas con EH Bildu, el PNV y, por último, las tres formaciones que están en el grupo mixto, BNG, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

3. La votación

Con el debate ya finalizado, el jueves se procederá a la primera votación. Uno a uno, los 350 diputados serán llamados en voz alta y deberán decir 'sí', 'no' o 'abstención'. Sánchez deberá lograr una mayoría absoluta -176 apoyos o más- que ahora mismo tiene garantizada con el PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (6), BNG (1) y CC (1), lo que suman 179. Si, por alguna sorpresa, no logra esta cifra, se celebrará una segunda votación el sábado, 48 horas después, en la que solo necesitará una mayoría simple, más síes que noes.

4. ¿Y después?

Una vez Sánchez reciba la confianza del Congreso, ya sea en primera o en segunda vuelta, Armengol deberá acudir al Palacio de la Zarzuela para comunicarle al rey Felipe VI que el líder socialista ha sido investido presidente del Gobierno. En los siguientes días, Sánchez deberá prometer su cargo, anunciar a los miembros de su Gabinete y que estos hagan lo propio.