Diez verificaciones del debate de investidura

Verdades a medias, declaraciones sin contexto y afirmaciones engañosas o falsas. El debate de investidura en el que Pedro Sánchez ha vuelto a ser elegido presidente del Gobierno de España no ha estado exento de desinformación. Así lo ha comprobado el equipo de fact-checking de Verificat, que ha estado verificando las intervenciones de los diputados durante estos dos días de debate.

En su discurso inicial, Pedro Sánchez defendió su labor al frente del gobierno asegurando que España ha mejorado su posición “en todos los ránkings de calidad democrática” en los últimos cinco años. No obstante, aunque es cierto que en este periodo España ha subido en el ranking del V-Dem Institute, también ha bajado tres puestos en el índice de democracia The Economist y 20 en el de Freedom House, tres de las entidades más influyentes y reconocidas en el ámbito internacional.

El líder socialista también aprovechó su intervención para arremeter contra el PP y Vox, a quienes acusó de haber votado “sistemáticamente en contra” de medidas como la subida del salario mínimo o la reforma laboral. Sin embargo, a pesar de que es cierto que ambos partidos votaron en contra de la reforma laboral, no fue el caso de la subida del salario mínimo, ya que el SMI lo fija el gobierno por real decreto y no necesita la aprobación ni la convalidación del Congreso.

Las demandas de una repetición electoral llegaron al debate de la mano de Alberto Núñez Feijóo. “¿Por qué no dejan que los españoles voten en las urnas?”, preguntó a la bancada socialista. Lo que omitió el popular es que un presidente en funciones, como lo era Sánchez en ese momento, no puede disolver las Cortes Generales. Además, una vez investido, debe esperar un año desde la convocatoria de las últimas elecciones para poder llamar otra vez a las urnas.

Los indultos de Aznar

El líder del PSOE, por su parte, recriminó a los populares que el expresidente José María Aznar indultó “a miembros de Terra Lliure sentenciados por terrorismo”. Lo que Sánchez tampoco explicó es que, aunque es verdad que Aznar aprobó esos 16 indultos, el trámite lo inició Felipe González a petición de la Audiencia Nacional.

El socialista Patxi López también reprochó a la bancada del PP que “en un solo día” Aznar indultó a 1.443 “sin alegar ni un solo motivo de interés general”. El gobierno de Aznar, sin embargo, justificó esa decisión, anunciada el 1 de diciembre del 2000, por la petición del Vaticano “para que con motivo del año jubilar se hicieran gestos a favor de la reinserción social”, así como por el aniversario de la Constitución y la proximidad con el fin del milenio. Unos argumentos que, eso sí, fueron criticados.

También hubo afirmaciones que no eran nuevas. Feijóo reprochó a Sánchez que dijera que no “dormiría tranquilo con Podemos en el gobierno”. Ahora bien, lo que el socialista dijo en realidad en esas famosas declaraciones es que “no dormiría” si los ministerios de Hacienda, Transición Energética o Seguridad Social recaían en los de Pablo Iglesias. Las tres carteras terminaron en manos del PSOE. Otra afirmación que repitió la líder de Sumar, Yolanda Díaz, es que la Constitución señala que las pensiones hay que revalorizarlas “conforme al IPC”. Sin embargo, aunque la Carta Magna dice que tienen que ser “periódicamente actualizadas”, no menciona al IPC.

Sánchez también dio datos económicos engañosos. Sobre su mandato afirmó que hay 2,3 millones más de ocupados, aunque el aumento es de 1,8 millones, según los datos de afiliación a la Seguridad Social. Son 2,7 millones más si lo comparamos con el peor momento de la pandemia. Además, recriminó que, bajo la presidencia de Feijóo, la deuda pública de Galicia “creció un 226%”, pero el incremento fue de 50 puntos porcentuales menos (176%) y, en este tiempo, Galicia pasó de ser la sexta comunidad más endeudada respecto al PIB a ser la sexta menos endeudada.

Sobre el cambio climático, Sánchez alardeó de haber logrado reducir las “emisiones de gases de efecto invernadero en un 14%, con la economía creciendo”. Es cierto que las emisiones brutas se redujeron un 13,7% entre 2017 y 2021, según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica, pero hay que tener en cuenta que la tendencia general de los últimos años ha sido descendente y que la pandemia contribuyó a esta bajada. De hecho, en 2021 las emisiones sufrieron un repunte del 6,1% y, según las previsiones del ministerio, en 2022 también han aumentado.