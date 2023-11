Era un secreto a voces, pero el president de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha encargado de confirmarlo. ERC tiene decidido presentar enmiendas a la ley de amnistía que el PSOE registró en solitario el lunes pasado. Aragonès ha defendido que la norma "se ha trabajado durante meses con un grado de rigor muy importante", pero que su partido ve cuestiones mejorables. "Queremos tener la libertad de presentar enmiendas", ha concluido en una entrevista este viernes con Telecinco.

¿Qué enmienda presentarán los republicanos? El president no lo ha desvelado, pero uno de los aspectos de la ley que preocupan a ERC es como está regulada la cuestión del terrorismo. Además, Aragonès ha avisado de que la norma no da "cobertura" al caso por el que fue condenada la expresidenta del Parlament y líder de Junts, Laura Borràs, porque no es un hecho "relacionado con el proceso de independencia.