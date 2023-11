El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, está citado este martes en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla donde será juzgado por los hechos ocurridos hace cinco años, en 2018, en un concierto en la localidad de Marinaleda donde gritó a su público: “Matad a un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno”. También gritó: “Pone una puta bomba al fiscal de una vez”. Por eso se le imputa un delito de provocación para cometer atentado o, alternativamente, delito de amenazas con la agravante de reincidencia, por lo que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel. El Ministerio Público también solicita que al rapero se le imponga una multa de 3.600 euros.

Marinaleda, localidad de donde durante 44 años gobernó Juan Manuel Sánchez Gordillo y que desde las últimas municipales gobierna Izquierda Unidas Podemos con Andalucía, fue escenario el 31 de marzo del concierto de Valtònyc. En ese momento ya había sido condenado por la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en las letras de sus canciones. Eso ocurrió el 22 de febrero de 2017 y el 23 de mayo de 2018, un día antes de su ingreso en prisión, huyó a Bélgica.

El rapero ha estado cinco años huido en Bélgica y fue el pasado 29 de octubre cuando regresó a Palma, tras haber prescrito la condena de tres y medio de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional. Valtònyc huyó en 2018 para evitar su ingreso en prisión, una vez que el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia de la Audiencia Nacional. Desde entonces, la justicia española intentó sin éxito su extradición. Los tribunales belgas defendieron en 2021 que sus canciones estaban amparadas por la libertad de expresión y después en 2022, el Tribunal de Apelación de Gante rechazó de nuevo la extradición al considerar que los insultos al rey no son delito en Bélgica.

"No abandonan"

Valtònyc recibió la citación para declarar en Sevilla el pasado septiembre, cuando estaba aún fugado en Bélgica y la notificación le permitía declarar por videoconferencia. No se sabe si acudirá a los juzgados sevillanos este martes aunque fuentes del Tribunal Superior de Justicia aclaran que “está citado”. Cuando se le comunicó la citación dejó escrito en su cuenta de X, antes Twitter: “Después de haber luchado durante cinco años en la otra condena y finalmente poder vivir tranquilo en Bélgica, ahora lo quieren intentar por otra vía. No abandonan, pero nosotros tampoco”.

A la petición de la Fiscalía se adhirió la acusación particular que ejerce la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que presentó primero una denuncia por un presunto delito de odio. La Fiscalía abrió diligencias y el juzgado número 2 de Estepa, circunscripción de Marinaleda, inició el proceso judicial que se ha ido tramitando mientras Valtónyc estaba en Bélgica.

Libertad de expresión

La condena de Valtònyc dividió en su día a las asociaciones judiciales aunque tanto el Supremo como la Audiencia Nacional consideraron que en sus letras había mensajes de apoyo y alabanza a organizaciones terroristas como GRAPO y ETA o amenazas contra la corona y el presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, que no cabían en la libertad de expresión.

Tras su regreso a España, a finales de octubre, el rapero mallorquín concedió una entrevista a RAC1 donde explicó que el expresidente catalán Carles Puigdemont le había ayudado a organizar su regreso. Ambos comparten abogado, Gonzalo Boye, y han pasado su exilio en Bélgica. Valtònyc defendió que la ley de amnistía pactada por el PSOE y Junts debía incluir al rapero Pablo Hasel: “Si no, no debería haber amnistía”. También aseguró que no perdona haber sido condenado a tres años de cárcel: “No estamos hablando de personas. Estamos hablando de un estado represor que tiene quiebras democráticas y que juega en la vida de la gente por un pasado franquista que no ha sabido curar”, defendió.