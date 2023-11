Los grupos políticos del Parlamento Europeo calientan motores ante el debate que mantendrá este miércoles a partir de las 14 horas el pleno en Estrasburgo sobre la “Amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España”. Una discusión promovida por el Partido Popular Europeo, e incluida en la agenda con el apoyo de ultraconservadores, extrema derecha y liberales, y que según la presidencia de los socialdemócratas en la Eurocámara, Iratxe García, muestra que los populares no han asumido el resultado electoral del pasado 23 de julio. “Lo que no han ganado en España pretenden ganarlo aquí”, ha dicho recordando que el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez obtuvo el apoyo "de 8 de los 11 grupos parlamentarios" del Congreso.

Según la dirigente socialista, el pacto de Gobierno en España no ha generado “ninguna tensión” dentro del grupo político que lidera en el Parlamento Europeo. Al contrario, “a quien veo muy tensionado es al PPE y al PP”, ha añadido interrogada sobre posibles disensiones internas. Lo que ocurre, ha continuado, es que “cuando uno come a veces las digestiones se hacen rápidas y otras más lentas y pesadas. Y esto es lo que le está ocurriendo al PP, que no está digiriendo los resultados electorales del 23 de julio cuando una mayoría de españoles dijeron que querían un gobierno de progreso, que pusiera freno a las extremas derechas”, ha añadido subrayando el apoyo de un amplio espectro de grupos políticos a Sánchez y el convencimiento de los socialistas de que la solución pasa por “buscar espacios de entendimiento” y de “convivencia” con los separatistas. “El PSOE no va nunca a renunciar a la posibilidad de resolver este conflicto y buscar espacios de entendimiento”, ha dicho.

Respecto al polémico proyecto de ley de amnistía, criticado por el PPE, Ciudadanos y Vox y pieza clave de la investidura, ha recordado que será debatido “donde corresponde”, el Parlamento español, y donde todos los grupos con representación podrán dar su opinión, presentar enmiendas y votar. “Es a quien corresponde y no al Parlamento Europeo”, ha explicado arremetiendo contra “las mentiras” del PP. “Esta ley de amnistía es una ley que respeta al 100% la Constitución de nuestro país. No hay ninguna amenaza para el estado de derecho ni en España ni en Europa. Queremos avanzar en la solución a los conflictos y problemas que otros generaron” porque la “Cataluña y España de 2017 tiene muy poco que ver con la de 2023”, ha añadido destacando que lo que se ha conseguido en esta negociación es que los “partidos independentistas abandonen la vía unilateral”.

Ofensiva del PPE

El PPE, a través de su presidente en la Eurocámara, Manfred Weber, y la líder de la delegación española, Dolors Montserrat, ha criticado la oposición de los socialistas, verdes y liberales a debatir sobre lo que denuncian como una “erosión” al Estado de derecho en España. “Nos consterna que los verdes, la izquierda y los socialistas no querían ni siquiera permitir que se celebrara el debate cuando hay millones de españoles protestando en las calles”, ha lamentado el eurodiputado alemán. “No tenemos ningún problema en debatir, con la verdad, con lo que tenemos problemas es con el uso que está haciendo el PP con un único objetivo que es atacar a gobiernos progresistas”, ha respondido García alertando del ataque están sufriendo sedes y miembros de su formación. “No tengo ninguna duda de que el señor Weber ha condenado en la rueda de prensa anterior estos ataques a miembros del PSOE. Si no es así, quien no condena estos ataques ultras se convierte en cómplice de quien lo está haciendo”, ha añadido.

De lo que se ha hecho eco Weber, que ha agradecido al comisario Didier Reynders su carta al Gobierno pidiendo explicaciones sobre el proyecto de ley, es de las manifestaciones “de estructuras independientes de la sociedad civil española” y de que Sánchez haya formado un gobierno “con radicales, rechazando la oferta del señor Feijóo para que durante dos años se forme una gran coalición. ¿Cómo es posible esto?”, ha preguntado Weber acusando al presidente del Gobierno español de rechazar “la mano tendida” del político popular y de acuerdo con “egoísmo” para “agarrarse al poder”. “Les pedimos a los socialistas y a los líderes socialistas europeos, como el canciller alemán, Olaf Scholz, que defiendan el Estado de derecho en Europa y no a quien pretende acabar con él en España”, ha reclamado Montserrat.

También Ciudadanos ha enviado una carta a las delegaciones socialistas del Partido Socialista Europeo pidiéndoles que alcen la voz. “Todavía no es demasiado tarde y su apoyo en esta cuestión sería un servicio valioso para salvaguardar los principios que decimos defender como Unión”, sostiene el jefe de filas de la formación naranja, Adrián Vázquez.